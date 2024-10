Delovna telesa DZ začenjajo obravnavo predlogov proračunov

Zainteresirana delovna telesa DZ danes začenjajo obravnavo predlogov državnih proračunov za prihodnji dve leti, potem ko sta ju v sredo na izredni seji predstavila premier Robert Golob in finančni minister Klemen Boštjančič. V njiju se ohranjajo prioritete te vlade, to so zdravstvo, znanje, inovacije in gospodarstvo ter varnost in odpornost.