SDS skušal vlado spodbuditi k hitrejši sanaciji po lanskih ujmah

Poslanci na izredni seji DZ obravnavajo predlog priporočil DZ vladi, s katerimi so želeli v poslanski skupini SDS vlado spodbuditi k učinkovitejši in hitrejši sanaciji po lanskih ujmah. Medtem ko poslanci opozicijskih strank opozarjajo na neizpolnjene vladne obljube, jim koalicijski očitajo nabiranje političnih točk na plečih prizadetih v poplavah.

Poslanec SDS Jožef Jelen je v imenu pobudnikov izredne seje izpostavil, da leto dni od katastrofalnih poplav številne vladne obljube ostajajo neuresničene. "Vlada je ljudem dajala obljube in upe, ki jih ni mogla ali ni bila sposobna uresničiti," je dejal in dodal, da vladna ekipa za prizadete na poplavljenih območjih v enem letu ni zagotovila niti ene nadomestne gradnje.

Jože Podkrajšek iz SDS je v dopolnitvi stališča poslanske skupine spomnil na besede predsednika vlade Roberta Goloba, ki je javno obljubljal, da bo v mesecu dni država zgradila približno sto montažnih hiš. "Če bi te izjave držale, bi imeli danes 1.300 zgrajenih montažnih hiš, a nimamo izdanega nobenega gradbenega dovoljenja za hišo," je pripomnil.

V SDS so predlagali več priporočil za hitrejšo sanacijo po poplavah, a so bila na seji zavrnjena

Da bi pospešili sanacijo na poplavljenih območjih, so v SDS vladi predlagali več priporočil, ki pa so bila na četrtkovi seji matičnega odbora zavrnjena. Med drugim so pozvali k poenostavitvi in pospešitvi postopkov umeščanja v prostor za nadomestne gradnje, podelitvi predkupne pravice občinam za nakup zemljišč, kjer bi se lahko gradilo nadomestne objekte, in zagotovitvi predplačil za obnovo tudi tistim lastnikom stanovanj, ki so utrpeli škodo v lanskih poplavah, a takrat v objektih še niso imeli prijavljenega stalnega prebivališča. Zavzeli so se tudi za pospešitev postopkov recenzij projektov popoplavne obnove, ki po njihovi oceni podaljšujejo čas realizacije projektov in zvišujejo njihovo ceno ter prenos pristojnosti urejanja voda drugega reda na lokalno skupnost.

Da je bilo v zadnjem letu dni po katastrofalnih poplavah opravljenega veliko dela, pa je v predstavitvi stališča vlade dejal minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Po njegovih besedah se je vlada ob poplavah takoj odzvala v obliki različnih pomoči prebivalcem, občinam in gospodarstvu ter z izvedbo interventnih ukrepov. "Reke tečejo v svojih strugah, ceste in železnice so prevozne. Iz vsega naštetega torej niti približno ni mogoče trditi, da vlada ni pomagala ljudem oziroma da ni naredila vsega, da bi pomoč do ljudi prišla čim hitreje. Dejstvo pa je, da so te poplave odstrle marsikaj," je dejal in ob tem opozoril na zanemarjeno stanje na vodotokih v preteklosti.

Novak: Težavo predstavljajo izdelovalci prostorskih načrtov

Glede priporočil poslanske skupine SDS je Novak izpostavil, da so poenostavitve in skrajšanje postopkov priprave prostorskih načrtov naslovili že v decembra sprejetem zakonu o obnovi in razvoju. Kot je opozoril, pa v teh primerih niso problem procesni postopki, temveč težavo predstavljajo izdelovalci prostorskih načrtov. "Nekatere občinske uprave so brez delujočih občinskih urbanistov in tudi to področje urejamo," je zagotovil.

V zvezi s predplačili pomoči za lastnike hiš, ki v času poplav v prizadetih objektih še niso imeli prijavljenega stalnega prebivališča, je pojasnil, da so to problematiko vključili v spremembe zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je že zaključil javno razpravo. Septembra bo predlog pripravljen za obravnavo na vladi in v DZ, je napovedal.

Minister je zavrnil tudi možnost prenosa pristojnosti urejanja voda na lokalne skupnosti. Bodo pa v prihodnjem letu razpravljali o tem, ali za urejanje vodotokov še naprej uporabljati koncesionarski ali drug sistem, je pojasnil. Glede recenzij projektov poplavne obnove pa je opozoril, da so se izkazale za nujno potrebne, saj so bili nekateri projekti, ki so jih naročale občine, pomanjkljivi, brez mnenjedajalcev in z neustreznimi rešitvami.

Rezar: V enem letu je bilo na področju sanacij narejenega veliko

Poslanec Svobode Aleš Rezar je v predstavitvi stališča poslanske skupine izpostavil, da je bilo v enem letu na področju sanacije narejenega veliko. Priporočil SDS ne podpirajo, saj se vse predlagane aktivnosti po njihovi oceni že izvajajo ali pa so že bile izvedene.

Da so podana priporočila že v fazi realizacije, je dejal tudi poslanec SD Soniboj Knežak. "Verjetno ni nikogar, ki si ne bi želel, da bi postopki potekali hitreje in da bi oškodovanci že prebivali v svojih domovih. Žal pa se je v zadnjem letu izkazala vsa nepotrebna zbirokratiziranost postopkov, ki so se leta in leta samo še kopičili in otežujejo hitro ukrepanje. Na tem področju nas čaka še kar nekaj dela," je ocenil.

Nova Slovenija: Veliko se je naredilo glede obnove komunalne in prometne infrastrukture

V Novi Sloveniji so pristojnim priznali, da so v letu dni od poplav veliko naredili predvsem glede obnove komunalne in prometne infrastrukture, a hkrati opozorili na prazne obljube, ki jih je vlada dajala ljudem glede izgradnje novih domov. "Slovenci smo ob nesreči ponovno pokazali, da v kriznih razmerah znamo stopiti skupaj, še celo politika, a mesece po katastrofi vlada žal ni več kazala pripravljenosti, da bi prisluhnila konstruktivnim predlogom opozicije," je v imenu poslanske skupine dejal poslanec NSi Janez Žakelj.

V Levici so predlog priporočil SDS po besedah poslanke Nataše Sukič ocenili kot hujskaški in kot ceneno nabiranje političnih točk na "plečih prizadetih in tistih, ki svoje moči usmerjajo v to, da bi se škoda čim prej sanirala".