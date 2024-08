Predlagatelji parlamentarne preiskave o slovenski energetiki, SDS in NSi, so po pozivu predsednice DZ, ki je sledil mnenju zakonodajno-pravne službe, pripravili čistopis zahteve za odreditev. Po pridobitvi mnenja zakonodajno-pravne službe bo jasno, ali so zdaj izpolnjeni pogoji za sklic seje DZ, je napovedala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Med predsednico DZ in opozicijskima SDS in NSi je namreč nedavno znova zavrelo. Predsednica DZ je po prejemu mnenja zakonodajno-pravne službe DZ o zahtevi za novo parlamentarno preiskovalno komisijo predlagatelje pozvala, naj zahtevo popravijo, saj da ima ta vsebinske nepravilnosti. Zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju med drugim izpostavila delno vsebinsko prekrivanje z že ustanovljeno parlamentarno preiskavo DZ o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju družb GEN-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda.

Žan Mahnič: Sledili smo mnenju zakonodajno-pravne službe

Urška Klakočar Zupančič je tedaj poudarila, da pogoji za izvedbo seje DZ, na kateri bi obravnavali akt o odreditvi parlamentarne preiskave, niso izpolnjeni, ter predlagatelje pozvala, da zahtevo ponovno proučijo in pripravijo čistopis.

Kljub burnemu odzivu so predlagatelji zdaj pripravili čistopis. V zadnji različici zahteve med drugim dodajajo, naj DZ odredi parlamentarno preiskavo, ki bi ob že drugih navedenih namenih ugotavljala morebitne pomanjkljivosti zakonodaje, ki ureja področja ustanavljanja, vodenja in poslovanja elektroenergetskih podjetij, nadzora nad njimi, zagotavljanja učinkovitega delovanja sistema oskrbe z električno energijo, zakonitega in gospodarnega korporativnega upravljanja družb v državi lasti ter preprečevanja zlorab finančnih sredstev podjetij v posredni ali neposredni državni lasti za namene financiranja političnih strank. V zahtevi za odreditev parlamentarne preiskave so besedno zvezo energetska podjetja nadomestili z besedno zvezo elektroenergetska podjetja.

"Mi smo sledili mnenju zakonodajno-pravne službe in smo ta čistopis pripravili v skladu s pomisleki, ki jih je navedla zakonodajno-pravna služba," je po današnji seji kolegija DZ, na kateri se je razprava večino časa vrtela okoli zahteve za odreditev omenjene parlamentarne razprave in uvrstitve te točke na sejo DZ, dejal poslanec SDS Žan Mahnič.

Klakočar Zupančičeva ne ve, zakaj takšno razburjenje

"Pravzaprav ne vem, zakaj je bila potrebna tako burna razprava, kajti v tej zadevi gre samo za to, da se sledi že ustaljeni in kar dolgoletni parlamentarni praksi, in to je, da v primeru zahteve za odreditev nove parlamentarne preiskave, ki se vsebinsko prekriva z že obstoječo odrejeno parlamentarno preiskavo, predsednik državnega zbora zahteva popravek oziroma dopolnitev zahteve za parlamentarno preiskavo," je danes vnovič poudarila predsednica DZ. Čistopis bo tako zdaj znova pregledala zakonodajno-pravna služba, ki bo preverila, ali je bila "ta precej huda kršitev" odpravljena, je dejala Klakočar Zupančičeva.

Kot je poudarila, so takšni parlamentarni praksi sledili tudi njeni predhodniki na čelu DZ. V odzivu opozicije tako vidi bolj "populizem in politiziranje, verjetno malo namenjeno že volilnemu času, ki se približuje, in vplivanju na volivke in volivce, ustvarjanju napetosti in dvomov, ne pa pravzaprav resnemu delu".

Po Mahničevem mnenju pa takšne izjave predsednice DZ zgolj kažejo, da ni prebrala nobene od zahtev za odreditev omenjenih dveh preiskovalnih komisij, saj da je popolnoma jasno, da se vsebinsko ne prekrivata.

Očitki na račun predsednice DZ

Tako Mahnič kot poslanka in podpredsednica NSi Vida Čadonič Špelič pa sta danes poudarila tudi, da praktično noben zakon, noben akt o odreditvi parlamentarne preiskave v končni različici ne gre skozi brez pomisleka zakonodajno-pravne službe, mnenje zadnje pa da doslej še nikoli ni bilo obvezujoče. Obenem predsednici DZ očitajo tudi politični pritisk na opozicijo in onemogočanje njenega dela.

Žan Mahnič in podpredsednica NSi Vida Čadonič Špelič sta predsednici DZ očitala tudi politični pritisk na opozicijo in onemogočanje njenega dela. Foto: STA ,

Po Mahničevih besedah se bodo tako v SDS na ponedeljkovem posvetu poslanske skupine pogovorili o nadaljnjih korakih. "Prihaja nenazadnje tudi glasovanje o varuhu človekovih pravic, kjer je potrebna dvotretjinska večina, imamo na voljo pravna sredstva, politična sredstva, pripravlja se tudi kazenska ovadba zoper Urško Klakočar Zupančič," je naštel Mahnič.

Klakočar Zupančičeva o žogicah za namizni tenis

Zadnji je po današnjem kolegiju zakonodajno-pravni službi DZ očital tudi, da je popolnoma jasno, da je dogovorjena s predsednico DZ in bo tudi na čistopis dala pripombe, ki bodo predsednici DZ omogočili, da bo dejala, da niso izpolnjeni pogoji za uvrstitev akta o odreditvi parlamentarne preiskave na sejo DZ.

Klakočar Zupančičeva pa je medtem danes poudarila, da lahko na sejo DZ uvrsti zgolj dopustno vsebino. "Če bi nekdo predlagal sklic seje državnega zbora, na kateri bi sprejeli sklep, da se poslanci obmetavamo s žogicami za pingpong – ali bom sklicala takšno sejo? Ne bom," je ponazorila.