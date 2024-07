Poslanci opozicijskih SDS in NSi so v parlamentarni postopek vložili zahtevo za začetek nove parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja zaradi ogrožanja energetske neodvisnosti Republike Slovenije. Pod drobnogled želijo vzeti delovanje energetskih podjetij v državni lasti v zadnjih desetih letih.

Kot je na današnji skupni novinarski konferenci povedal Žan Mahnič (SDS), želijo v okviru komisije ugotoviti več stvari. Med drugim jih zanima, ali so podjetja v slovenski energetiki poslovala v skladu s predpisi in načeli transparentnosti ter ali je prišlo do izigravanja pri denarni in plačni politiki organov vodenja in nadzora podjetij.

Razjasniti si želijo tudi vlogo vlade, DZ, Slovenskega državnega holdinga (SDH) in agencije za energijo pri sprejemanju odločitev v povezavi s poslovanjem v energetskih podjetjih v državni lasti ter ugotoviti, ali so energetska podjetja v posredni ali neposredni državni lasti neposredno ali posredno financirala politične stranke.

Želijo si vpogleda v poslovne pogodbe

"Čas je, da temeljito preiščemo, kaj se je v zadnjih desetih letih dogajalo v slovenski energetiki," je poudaril Mahnič. Dodal je, da si med drugim želijo vpogleda v poslovne pogodbe, lastništva, upravljavske strukture podjetij, pregledati želijo vse denarne tokove podjetij v državni lasti in podjetij, s katerimi so poslovala energetska podjetja.

Izpostavil je, da je besedilo za odreditev parlamentarne preiskave napisano tako, da ustreza novemu zakonu o parlamentarni preiskavi. O vetu na omenjeni zakon bo sicer danes odločal državni svet. "V zahtevi za odreditev parlamentarne preiskave ne boste našli imena ene fizične osebe, imena enega podjetja, ki deluje v Sloveniji. Parlamentarna preiskovalna komisija je jasna, nanaša se samo in izključno na to, kar je v pristojnosti vlade, SDH, ki je pod vlado, in pa DZ, torej govorimo izključno o politični odgovornosti," je zatrdil Mahnič.

Vrtovec: Predlog za novo preiskovalno komisijo je napisan zelo dobro

Jernej Vrtovec (NSi) je pojasnil, da so njihovi poslanci podpise prispevali, ker je predlog za novo preiskovalno komisijo "napisan zelo dobro in je zelo široko zastavljen". Glavni povod je po njegovih besedah ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije na pobudo državnega sveta, ki preiskuje domnevne zlorabe pri poslovanju družb Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda. Kot je dejal Vrtovec, je prišlo do zlorabe, saj to "preiskovalno komisijo vodijo tisti, ki so hkrati preiskovani".

Med razlogi za ustanovitev nove preiskovalne komisije je navedel tudi, da je cena električne energije v Sloveniji ena izmed višjih v EU.

"Verjamem, da bo imelo to posledice v slovenskem političnem prostoru, saj bo spet na preizkusu delovanje neodvisnih preiskovalnih institucij," je še dejal Vrtovec.

Parlamentarno komisijo bo vodil nekdo iz SDS, ni pa še jasno, kdo.

Pod zahtevo za ustanovitev parlamentarne komisije se je sicer podpisalo 32 poslancev. Med opozicijskimi poslanci podpisa ni prispeval le Dejan Kaloh. Poleg tega sta en poslanec SDS in en poslanec NSi zasedla mesto evropskega poslanca, nova poslanca v DZ pa še nista bila imenovana, je pojasnil Mahnič.