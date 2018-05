SDS in NSi: Cerarjeva vlada na področju otroške srčne kirurgije ni ukrepala

Poslanci so se sestali na izredni seji, na kateri razpravljajo o razmerah v otroški srčni kirurgiji. Sklicatelji seje, SDS in NSi, ministrici v odhajanju Milojki Kolar Celarc in vladi očitajo neukrepanje oz. nezadostno ukrepanje na tem področju. Nasprotno pa letijo očitki, da sklicatelji seje na račun bolnih otrok pridobivajo politične točke.

Poslanka SDS Jelka Godec je v imenu predlagateljev seje dejala, da so od vlade oz. koalicije pričakovali, da se bo na nacionalni problem, ki je nastal z odhodom še zadnjih otroških kardiologov iz UKC Ljubljana, primerno odzvala in razložila, kako naprej.

"Obljubljali ste rešitve, obljubljali ste nov nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, ki naj bi začel delovati s 1. majem, pa takrat ni začel delati," je opozorila in dodala, da ostajajo odprta številna vprašanja tako glede otroške srčne kirurgije v prihodnje kot tudi nacionalnega inštituta. Po njenem mnenju pa je najbolj žalostno to, da je vlada dopustila, da so razmere v zdravstvu najbolj eskalirale ravno na področju zdravljenja najmlajših bolnikov.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved je zatrdila, da program otroške srčne kirurgije poteka varno in kontinuirano, UKC je prejšnji teden sklenil pogodbe o sodelovanju s strokovnjaki iz Hrvaške in Češke, že dlje časa sodelujejo tudi s šestimi češkimi otroškimi srčnimi kirurgi. Tako se vsebinsko v obravnavi otrok s prirojenimi srčnimi napakami ni nič spremenilo.

Je pa pozivala poslance, da odgovornim za progam otroške srčne kirurgije dovolijo, da opravijo svoje delo strokovno, odgovorno in v miru. Sodijo pa naj jih po rezultatih zdravljenja, ne pa po medijskem in političnem linču. Strinja se tudi z vsemi, ki pozivajo politiko, naj se ne vmešava v strokovne zadeve, sploh pa ne v predvolilnem času.

Poslanka SD Bojana Muršič je poudarila, da je odgovornost politike, da o tej temi razpravlja preudarno. V SD podpirajo predstavljene aktivnosti ministrstva in pristojnih v UKC glede otroške srčne kirurgije, da razmere v nacionalnem inštitutu pripeljejo v položaj stabilnega, kakovostnega in varnega zdravljenja.

Po mnenju poslanke Levice Violete Tomič ta seja ne bo prispevala popolnoma nič k razrešitvi težav pri obravnavi otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Politični pritisk na ljudi, ki se trenutno trudijo rešiti problem, lahko po njeni oceni stanje kvečjemu poslabša. Predlagateljem seje, zlasti SDS, je očitala, da so oni del vzroka za težave v otroški srčni kirurgiji, saj da so bili na oblasti v času, ko so se težave začele, kot tudi pozneje.

Tudi vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer je ocenila, da je meja med skrbjo za javni interes in nespodobnim ter zavržnim poskušanjem pridobitve političnih tok na račun bolnih nevarna in skrajno občutljiva. Dodala je, da so se težave na otroški srčni kirurgiji začele leta 2007 v času prve vlade Janeza Janše, vse odtlej pa teh problemov ni uspelo rešiti nobenemu vodstvu UKC in nobeni vladi.

Po mnenju Mateja Tonina (NSi) pa Slovenija potrebuje dobro otroško srčno kirurgijo na domačih tleh. Politika je dolžna in zavezana, da vzpostavi vse potrebno za vzpostavitev takšnega centra, je prepričan. Ukrepi, ki jih je predstavilo vodstvo UKC Ljubljana na tem področju, po njegovi oceni sicer pomirjajo, da gredo zadeve naprej, a je to daleč od končne rešitve.

Poslanec DeSUS Tomaž Gantar meni, da je naloga Kolar Celarčeve, da v času do imenovanja nove vlade stori vse, da bo nacionalni inštitut resnično pričel s svojim delom in da bo tudi v vmesnem obdobju za vse te bolnike in otroke dobro poskrbljeno. A ob zadnjih odhodih nekaterih strokovnjakov po njegovem mnenju ostaja bojazen, da se bo v sedanjih razmerah zelo težko našlo vse ustrezno usposobljene zdravnike in druge člane zdravstvenih timov.