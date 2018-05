Slovenski otroci s srčno napako bodo lahko znova operirani v Izraelu

Slovenski otroci s srčno napako, ki so bili v preteklosti operirani pri izraelskem kirurgu Davidu Mishalyju, bodo ob soglasju Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ponovno lahko obravnavani pri tem zdravniku, če bodo starši tako želeli, so potrdili v UKC. To pomeni, da bo zdravljenje ponovno lahko krila zdravstvena blagajna.

V preteklih letih se je namreč zatikalo ravno pri soglasju pristojnih v UKC za napotitev v Izrael. Ker zdravniki iz UKC takšnega soglasja za napotitev na zdravljenje v Izrael niso dali, so starši, če so želeli, da njihovega otroka vseeno operira Mishaly, morali samoplačniško kriti stroške zdravljenja. Nekaj staršev se je zaradi tega odločilo za tožbo proti Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da bi izterjali stroške zdravljenja v Izraelu.

Vodstvo UKC je navedlo, da so se za ponovno soglasje odločili zato, ker so presodili, da je "za posameznega otroka, ki potrebuje kirurško zdravljenje prirojene srčne napake, najbolj kakovostno in varno zdravljenje, če se nadaljuje kontinuiteta in otroka obravnava in spremlja isti kirurg".

Zaradi nenehnih razprtij odšli praktično vsi domači kirurgi

UKC je sodeloval z Mishalyjem od konca leta 2007 do aprila 2014, ko so z njim prekinili pogodbo. Mishaly je v UKC prihajal operirat nekajkrat na mesec, leta 2012 pa so v javnost prišle informacije o visokih izplačilih izraelskemu kirurgu. Pozneje je zaradi načina sodelovanja z Mishalyjem dalo ugovor vesti deset zdravnikov, ki so sodelovali v programu otroške srčne kirurgije.

Medtem so zaradi nenehnih razprtij med sodelujočimi iz programa odšli praktično vsi domači kirurgi, ki so se šolali za otroškega srčnega kirurga. Množično so odhajali tudi intenzivisti s kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo. Nazadnje so pred dnevi oznanili svoj odhod še trije otroški kardiologi, in sicer Tomaž Podnar, Samo Vesel in Stevan Bajić.

Vodstvo UKC sicer išče rešitve in strokovnjake doma in v tujini, tako želijo privabiti otroške kardiologe. A generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder ne izključuje niti ukinitve programa. UKC sicer trenutno sodeluje z otroškimi srčnimi kirurgi iz praškega centra Motol, ki bodo prihajali v Slovenijo operirat nekaj dni v mesecu. Pred tem so pol leta z Motolom sodelovali tako, da so bili njihovi kirurgi pet dni v tednu navzoči v Ljubljani.

Kje vidi rešitev ministrstvo?

Ministrstvo za zdravje pa vidi rešitev v samostojnem Nacionalnem inštitutu za otroške srčne bolezni, za katerega ministrstvo napoveduje, da bo začel delovati 1. julija. Na ministrstvu so sicer sprva napovedovali, da bo inštitut začel delovati do 1. maja.

V četrtek so na ministrstvu zagotovili, da priprave na začetek delovanja inštituta potekajo intenzivno, izbrani so prostori v okviru UKC Ljubljana, določena je oprema, prav tako potekajo pogovori z domačimi in tujimi kirurgi, ki bodo delali v centru, in dogovori s tujimi centri o zagotavljanju strokovne podpore.