Ukinitev programa otroške srčne kirurgije le v skrajnem primeru

Svet UKC Ljubljana se je na današnji redni seji seznanil z razmerami na področju otroške srčne kirurgije. Kot je v izjavi za medije pojasnil predsednik sveta Jože Golobič, so jih razlage vodstva zavoda pomirile. "Delo se nadaljuje nemoteno, predvsem pa svet podpira prizadevanja vodstva za ureditev razmer in rešitev problematike," je poudaril.

Tudi generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Aleš Šabeder je zagotovil, da so zadeve v zvezi s programom otroške srčne kirurgije "pod nadzorom". Znova je poudaril, da iščejo rešitve in strokovnjake tako doma kot v tujini. Po njegovih besedah se trenutno nadaljujejo intenzivni pogovori predvsem s tujimi strokovnjaki.

Ukinitev programa le v skrajnem primeru

Šabeder je opozoril, da se bodo za ukinitev programa odločili le v skrajnem primeru, če ne bodo našli nobene rešitve. Pri tem je zagotovil, da bodo v vodstvu zavoda naredili vse, kar je v njihovi moči, da ohranijo otroško srčno kirurgijo. Dodal je, da se delo tako v ambulantni kot v drugih dejavnostih vseskozi nadaljuje nemoteno.

Pretekli teden odpoved dali trije kardiologi

Vodstvo ljubljanskega UKC je sicer v preteklem tednu prejelo odpovedi treh kardiologov iz službe za otroško kardiologijo, kjer zdaj ostaja le še ena zdravnica, ki ji pogodba o zaposlitvi poteče čez približno en mesec. "Vsi trije kardiologi, ki so dali odpoved, so tudi danes prišli na delo," je v zvezi s tem dejal Šabeder.

Prihodnji teden prihajajo češki kirurgi

Strokovna direktorica UKC Jadranka Buturović Ponikvar pa je pojasnila, da prihodnji teden pridejo češki kirurgi in bodo operirali štiri otroke. Dodala je, da je danes tudi podpisala predlog za zdravljenje enega otroka v tujini. Po njenih besedah napotitev otroka v tujino ni posledica zdajšnjih razmer, ampak del standardnih napotitev najzahtevnejših primerov.

Pri tem je Šabeder spomnil, da je UKC danes vzpostavil elektronski naslov, na katerega lahko pišejo starši in skrbniki, ki želijo pojasnila o zdravljenju srčnih bolezni pri otrocih na pediatrični kliniki. Za četrtek popoldne pa so po njegovih besedah sklicali svet bolnikov, ki združuje tako različna društva bolnikov kot starše.

Sicer je svet ljubljanskega UKC na današnji seji tudi potrdil finančni načrt zavoda za leto 2018. Kot je dejal Šabeder, načrtujejo 509 milijonov evrov prihodkov in 524 milijonov evrov odhodkov. Zavod naj bi tako letos posloval s približno 15 milijoni evrov minusa. Lani je UKC iz tekočega poslovanja ustvaril 33,5 milijona evrov minusa.



Letos v UKC zaradi varčevalnih ukrepov načrtujejo za šest milijonov evrov nižjo porabo materiala, storitev in blaga. Bistvene skupine materiala, pri katerih načrtujejo največje prihranke, so zdravila, vgradni material, medicinski material za enkratno uporabo, dializni material ter splošni potrošni material, šlo naj bi za 3,5 milijona evrov.



Svet je danes prav tako odločal o novi glavni medicinski sestri UKC in izbral Zdenko Mrak. Na razpis se je prijavilo pet kandidatk, razpisna komisija pa je vse kandidatke pozvala k dopolnitvi manjkajočih dokazil o izpolnjevanju pogojev.