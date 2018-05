Poslanci so iskali pojasnila vodstva UKC o otroški srčni kirurgiji #video

Odbor DZ za zdravstvo je danes razpravljal o trenutnih razmerah v programih otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije, o čemer bo v torek razpravljal tudi DZ na izredni seji. Predlaganih priporočil vladi, ki so jih oblikovali v SDS in NSi, odbor ni sprejel. So bili pa zadovoljni s pojasnili vodstva UKC Ljubljana o stanju v programih.

Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Aleš Šabeder je dejal, da so problemi v programu otroške srčne kirurgije zelo veliki, nacionalni, z njimi pa se vodstvo ukvarja od nastopa mandata. Prihod tujih strokovnjakov, ki bodo pomagali pri premostitvi trenutnih kadrovskih težav, ki so nastale z nedavno odpovedjo treh slovenskih otroških kardiologov, je le kratkoročna rešitev in ni optimalna, je priznal in dodal, da bo dolgoročno treba celoten oddelek graditi na novo z lastnimi strokovnjaki.

Po njegovem mnenju težave na otroški srčni kirurgiji izvirajo tudi iz monopolnih položajev določenih zdravnikov. A takšne težave imajo tudi na številnih drugih področjih, kjer se srečujejo z monopolom posameznih strokovnjakov, omejevanjem konkurence in s tem z izsiljevanjem, je dodal. "Iz tega se moramo naučiti, da ne smemo več nikoli dovoliti monopola stroke, ampak zagotoviti konkurenco," je poudaril in pojasnil, da na področjih, kjer je monopol, zdravniki dajejo odpovedi, nato pa isti zahtevajo delo po podjemnih pogodbah oz. po pogodbah za veliko višje zneske.

V skrajnem primeru bodo program zaprli

Pojasnil je, da nastali položaj rešujejo iz dneva v dan in da bodo poskušali zagotoviti varno oskrbo otrok, kar je njihova prva naloga. A če tega ne bodo mogli zagotoviti, bodo to tudi obelodanili in zaprli program. So pa v tem trenutku, ko so ravno v četrtek sklenili pet pogodb s tujci, bolj optimistični, da bodo lahko premostili vmesno obdobje s tujimi strokovnjaki.

Svet pacientov UKC Ljubljana podpira načrt S programom zdravljena otrok s srčnimi boleznimi na oddelku za otroško kirurgijo kirurške klinike in v službi za kardiologijo pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana se je v četrtek seznanil tudi svet pacientov UKC Ljubljana. Prizadevanja stroke in vodstva UKC za ureditev razmer na omenjenih oddelkih podpira v celoti. Kot so danes sporočili z UKC Ljubljana, člani sveta ocenjujejo, da je "predstavljeni načrt v skladu s cilji zagotoviti strokovno in varno obravnavo otrok ter vzpostaviti aktivni dialog med starši in zdravniki".

Člani odbora so bili zadovoljni s tem, kako je Šabeder predstavil stanje. Jelka Godec (SDS) se je strinjala, da je treba razbiti monopolni položaj teh zdravnikov.

Podobno je ocenila Iva Dimic (NSi), ki je dejala, da se monopolni položaj določenih strokovnjakov pozna tudi pri nakupih medicinsko-tehnične opreme, denimo žilnih opornic. Sicer pa Dimičevo veseli, da se bo oddelek na novo vzpostavil, upa le, da bo politika pustil pri miru vodstvo UKC, da bo to lahko tudi izvedlo. Premiki bodo težki, so pa nujni, je poudarila.

Jani Möderndorfer (SMC) je dodal, da so probleme v otroški srčni kirurgiji najprej zakuhali zdravniki, problem pa je bil v denarju in zavisti, ker je nekdo drug bolje zaslužil. "Nekateri ljudje so morali oditi iz UKC, da se je ustvarila normalna klima," je izjavil.

Tomaž Gantar (DeSUS) pa je dejal, da bi si UKC verjetno naredil veliko uslugo, "če bi se že zdavnaj zahvalil komu za pomoč ne glede na to, kakšen strokovnjak je". Ob tem je dodal, da je del težave tudi v pomanjkanju zdravnikov. "Takšnih potencialnih žarišč je v slovenskem zdravstvu relativno veliko," je povedal.

Slovenska kirurge bi lahko izobraževala ameriška zdravnika

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved je postregla še z informacijami glede ustanavljanja Nacionalnega inštituta za otroške srčnebolezni. V prihodnjem tednu se bo na prvi seji sestal svet inštituta, po potrditvi akta o sistemizaciji pa bo lahko steklo zaposlovanje kadra.

Pojasnila je, da se pogovarjajo o sodelovanju z otroškima srčnima kirurgoma Josejem Salazarjem iz univerzitetnega kliničnega centra v Marylandu (ZDA) ter Charlesom Fraserjem iz teksaške univerzitetne bolnišnice, ki bi bila pripravljena prevzeti del izobraževanja slovenskih kirurgov, ki bodo sodelovali v inštitutu.

Ker želijo stalno prisotnost kardiologov in kirurgov v inštitutu, ki bo po njenih zagotovilih začel delovati do 1. julija, so trenutno v sklepnih dogovorih s tujim kirurgom, ki je pripravljen priti v Slovenijo, kjer bi bil nenehno navzoč. Imena ni želela razkriti, saj da pogodba še ni sklenjena. Se pa pogovarjajo tudi z domačimi strokovnjaki, ki so v preteklih letih odšli v tujino, in tujimi strokovnjaki različnih strok.