Poklukar prevzema vodenje ljubljanskega kliničnega centra

Janez Poklukar, ki je po izobrazbi zdravnik, je bil na čelu jeseniške bolnišnice pet let in jo je uspel potegniti iz rdečih številk. Podoben izziv, a v bistveno večjem obsegu, ga čaka tudi v UKC Ljubljana, ki se že več let sooča z izgubo. V zadnjem desetletju je ljubljanski klinični center pozitivno posloval leta 2008 in leta 2017, ko je začel veljati interventni zakon za sanacijo bolnišnic. Lansko leto je končal z 22,4 milijona evrov primanjkljaja.

Med prioritetami Poklukarja tudi ureditev razmer na otroški srčni kirurgiji

Urejanje odnosov in zagotavljanje boljše klime med zaposlenimi sta med prioritetami Poklukarjevega vodenja UKC Ljubljana, ki se po številu zaposlenih in postelj uvršča med največje bolnišnice v Srednji Evropi. Ob tem se novi generalni direktor zaveda pomena ustreznega nagrajevanja zaposlenih in pričakuje, da bo ministrstvo za zdravje tudi na tem področju poskrbelo za ustrezne zakonodajne spremembe.

Med prioritetami Poklukarja je tudi ureditev razmer na otroški srčni kirurgiji. Foto: STA

Poklukar je napovedal, da bo med njegovimi prvimi potezami v vlogi generalnega direktorja ureditev razmer na otroški srčni kirurgiji, kar bo zagotovilo varno obravnavo otrok. Tudi v tem primeru je po njegovih besedah pomembno, da bo vodstvo vzpostavilo pogoje, ki bodo zaposlenim omogočili udejanjiti njihov strokovni potencial, obenem pa bodo imeli priložnost za karierno napredovanje.

Šabeder obljubil podporo pri reformah v kliničnem centru

Zdravstveni minister Aleš Šabeder, ki je na ministrsko mesto prišel z mesta generalnega direktorja ljubljanske bolnišnice, je v javnosti že večkrat izrazil naklonjenost Poklukarju in mu obljubil podporo pri reformah v kliničnem centru. Njegovo imenovanje na čelo UKC so pozdravili tudi v zdravniškem cehu. Zadovoljni so, ker Poklukar združuje zdravniško in menedžersko znanje.