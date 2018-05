Na pomoč pri otroški kardiologiji prihajajo zdravniki iz Hrvaške in Češke

UKC Ljubljana je danes podpisal pogodbo s petimi otroškimi specialisti za intenzivno nego, dva sta iz Hrvaške, dva sta tudi kardiologa, je po sestanku s starši otrok s prirojenimi srčnimi napakami povedal generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder. Za sodelovanje so se dogovorili tudi s češkim interventnim kardiologom. V UKC bodo začeli delati prihodnji mesec.

Šabeder je v izjavi medijem po sestanku tudi dejal, da so v dogovorih za sodelovanje še z dvema zdravnikoma iz drugih slovenskih zavodov, v torek prihajata na pogovore o sodelovanju še dva kardiologa iz tujine.

To je začasna rešitev. Za trajno potrebujejo več časa.

"V zadnjih dneh znova postavljamo ekipo na noge. Verjamemo, da bomo lahko z vsemi ukrepi in dogovori znova vzpostavili oddelek otroške kardiologije," je dejal Šabeder in dodal, da je to začasna rešitev. Za trajno rešitev bodo namreč potrebovali več časa, saj bodo morali izobraziti domače strokovnjake in vzpostaviti oddelek na novo. Za sodelovanje s tujimi strokovnjaki so se dogovorili do konca leta.

Trije otroški kardiologi dali odpoved

"V zadnjih dneh znova postavljamo ekipo na noge," pravi generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder. Foto: Ana Kovač Nedavno so namreč dali odpoved trije otroški kardiologi, tako da Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana ostaja brez svojih kardiologov. Šabeder je poudaril, da je delo na otroški kardiologiji tudi danes normalno in da delajo vsi trije kardiologi, ki so dali odpoved.

Sta pa v Ljubljano v teh dneh prišla dva češka kirurga, ki bosta v prihodnjih dneh opravila štiri operacije otrok s prirojeno srčno napako. "Operativni posegi so trenutno po načrtu. Operacije so razpisane do septembra," je dejal.