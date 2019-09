Gregorič in Fakin bosta pričala pred preiskovalno komisijo o otroški srčni kirurgiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preiskovalna parlamentarna komisija o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nabav medicinske opreme bo danes nadaljevala zaslišanje prič. Na slednjem pričakujejo nekdanjega ministra za zdravje Sama Fakina in nekdanjega predsednika sveta ukinjenega Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB) Igorja Gregoriča.

Sprva je bilo predvideno, da bo parlamentarna komisija na tokratni seji poleg Igorja Gregoriča zaslišala še nekdanjo ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, aktualnega zdravstvenega ministra Aleša Šabedra, ki je bil pred tem generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, Fakin pa naj bi stopil pred komisijo v petek.

Šabeder se je opravičil, Kolar Celarčeva ne bo pričala

Predsednica preiskovalne komisije Jelka Godec (SDS) je pojasnila, da se je Šabeder opravičil, ker se mudi v tujini, Kolar Celarčeva pa je prek nadomestnega člana komisije Janija Möderndorferja (SMC) sporočila, da tokrat ne bo pričala. Zaradi njune odsotnosti je komisija Fakinovo pričanje v soglasju z njim prestavila na danes. Komisija je z zaslišanji prič začela 13. junija. Pred tem je opravila pripravljalna preiskovalna dejanja, s katerimi je določila gradiva, ki jih potrebuje za delo, in na zaprtih sejah sprejela dokazne sklepe.

Komisija želi po besedah Godčeve ugotoviti, kdo je odgovoren za to, da program otroške kardiologije v ljubljanskem UKC ne deluje kakovostno in varno. Najprej se je preiskovalna komisija lotila področja otroške kardiologije. Do zdaj je zaslišala deset prič, po sprejetju vmesnega poročila pa bo vzela pod drobnogled nabave medicinske opreme.