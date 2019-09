Je Jelka Godec kot direktorica ravnala koruptivno?

Poslanka SDS Jelka Godec je pred sedmimi leti kot direktorica šentjurske ljudske univerze možu omogočila, da je iz evropskih in državnih sredstev pridobil za okoli sedem tisoč evrov bruto, so ugotovili na Razvojni agenciji Kozjansko. Godčeva ima čisto vest, na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) pa menijo, da je šlo za kršitev določil o omejitvah poslovanja.

Na kozjanski razvojni agenciji so navedli, da je mož Godčeve za šentjursko ljudsko univerzo opravil več ur izobraževanja odraslih. Izbran je bil na javnem razpisu, in to kljub več ponudnikom. Z njim so sklenili avtorsko pogodbo, na kateri je kot direktorica podpisana tudi Godčeva, je poročala POP TV.

Odločitev, ali se bo znašla v kazenskem postopku, je v rokah organov pregona

Prav ta podpis pa naj ne bi bil v skladu z določilom o omejitvah poslovanja. Kot je povedal predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Boris Štefanec, odločevalec v javnem sektorju ne sme podpisati "pogodbe, za katero ve, da bo pri njej sodeloval njegov sorodnik".

Godčeva je v odzivu povedala, da bilo vse v zvezi z razpisom narejeno na pregleden način in da sta bila o izvajalcu obveščena tako ministrstvo kot občina, sama pa se je iz vseh postopkov izločila. Po besedah Godčeve je bil njen mož na razpisu izbran zaradi izkušenj, za mnenje pa je takrat zaprosila tudi KPK.

Zadeva bi po besedah Štefaneca lahko imela znake kaznivega dejanja, presoja, ali se bo Godčeva znašla v kazenskem postopku, pa je v rokah organov pregona, še poroča POP TV.