Kdo je novi komisar: "klasični uradnik in birokrat"

Potem ko je evropski parlament v torek za predsednico evropske komisije potrdil Nemko Ursulo von der Leyen, se bo začelo oblikovanje nove komisarske ekipe. Države članice EU, tudi Slovenija, bodo v prihodnjih dneh oziroma tednih v Bruselj posredovale imena kandidatov in kandidatk za nove komisarje.

Če ne bo dovolj žensk, bo predsednica zahtevala nova imena

Von der Leynova je včeraj ponovno poudarila, da želi enakopravno zastopanost žensk v komisiji. Če med predlogi za komisarje ne bo dovolj žensk, je pripravljena od držav članic zahtevati nova imena. Še pred izvolitvijo je članicam tudi naložila, da naj predlagajo dva komisarska kandidata, žensko in moškega.

Šarec naj bi se odločil za Lenarčiča

Premier Šarec naj bi danes o svoji odločitvi že seznanil ministre, ki so na srečanju na Brdu pri Kranju. Foto: Reuters Predsednik vlade Marjan Šarec naj bi se kljub pozivom k večji zastopanosti žensk v komisiji odločil, da Bruslju za komisarja predlaga Janeza Lenarčiča, sicer stalnega predstavnika Slovenije pri EU, poroča STA.

Kot še piše agencija, se je njegovo ime omenjalo že nekaj časa, sam pa je pogovore posredno priznal, ko je na njihovo povpraševanje pred dnevi navedel, da "dokler predsednik vlade ne predlaga kandidata oziroma kandidatke, so vsa ostala imena zgolj predmet ugibanj".

Kdo je Janez Lenarčič Lenarčič je leta 2008 postal direktor Urada Ovseja za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) s sedežem v Varšavi. Lenarčiča, do tedaj slovenskega državnega sekretarja za evropske zadeve, je takrat potrdilo vseh 56 držav Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OECD). V kabinetu premierja Mira Cerarja je bil državni sekretar za zunanje in evropske zadeve. Tam je sodeloval z Igorjem Mallyjem, zdaj državnim sekretarjem v kabinetu Marjana Šarca in njegovim ključnim svetovalcem za zunanjo politiko. Že leta 2014 je bil Lenarčič v Cerarjevih kombinacijah za komisarski položaj, za katerega je nato tedanja vlada izbrala Violeto Bulc. Leta 2016 je postal slovenski veleposlanik na stalnem predstavništvu pri EU v Bruslju. Položaj veleposlanika pri EU je Lenarčič očitno dobro unovčil. Na tem položaju namreč spremlja naše državnike in ministre na najpomembnejših uradnih in neuradnih sestankih, med drugim tudi aktualnega predsednika vlade Marjana Šarca. Ta naj bi tako že imel priložnost, da spozna njegovo delo, in se je zato tudi odločil zanj. Na tem položaju je dobil tudi vpogled v drobovje funkcioniranja EU. Naši sogovorniki ga opisujejo kot klasičnega uradnika in birokrata, ki nikoli ni imel političnih ambicij. Mnenja o njegovem delu v Bruslju v obdobju po sprejetju arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško so deljena. V tem obdobju naj bi se sprl tudi z Martinom Selmayrjem, vodjo kabineta tedanjega predsednika evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, ki je ključno vplival na to, da je mnenje pravne službe evropske komisije še pred razpravo na ravni komisarjev končalo v predalu. Selmayr je včeraj potrdil, da zapušča Bruselj. Je sin Andreja Lenarčiča, nekdanjega poslanca Slovenske nacionalne stranke (SNS) med letoma 1992 in 1996.

Bi imela Slovenija komisarja za širitev?

Po naših informacijah si slovenska stran najbolj želi komisarja za širitev. Za to bi lahko imela več razlogov. Prvič, Slovenija ima velike gospodarske in druge interese na območju Balkana, ki se spet pogreza v vedno večjo nestabilnost. Precejšnji del krivde za to gre tudi EU, ki je v mandatu Junckerjeve komisije domala popolnoma pozabila na ta del Evrope.

In drugič, težko je verjeti, da gre za položaj, za katerega se bo steplo veliko držav. Če odštejemo Hrvaško, ki ji EU ne more zaupati širitve že zaradi nerešenih vprašanj v odnosu do Srbije in BiH, in Avstrijo, od koder prihaja dosedanji komisar Johannes Hahn, bi lahko imela Slovenija prednost zaradi geografskih in zgodovinskih razlogov.