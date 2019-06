Šarec kupnino za Abanko označil za razmeroma dobro

Premier Marjan Šarec je pred dnevi najprej tvitnil, da bi moral SDH krepko premisliti o nadaljevanju prodaje Abanke, nato pa je zatrdil, da z njegove strani zagotovo ni pritiskov in da imajo v SDH vsi nekajkrat višje plače od njega, zato verjame, da so sami sposobni sprejeti odločitev.

V četrtek podpisali prodajno pogodbo

Na vprašanje, ali so torej v SDH s prodajo Abanke upravičili svoje visoke plače, je premier danes v Bruslju dejal: "Glede na to, da je cena razmeroma dobra, odločili so samostojno, potem očitno so jih. Plač jim pa nisem jaz določal." Izpostavil je tudi, da ni bil kritičen, temveč je zgolj dejal, da so, glede na to, da imajo mnogo višjo plačo od predsednika vlade, zagotovo spodobni samostojno odločati. "Nič več in nič manj kot to, nobenih ozadij ni," je še dodal.

Foto: Abanka/Facebook

Nadzorni svet SDH je soglasje k prodaji Abanke Novi KBM podal v sredo, v četrtek pa je sledil še podpis prodajne pogodbe, ko so razkrili tudi vrednost transakcije. Država bo v postopku prodaje prejela 511 milijonov evrov, in sicer iz naslova že izplačanih dividend za lansko poslovno leto 67 milijonov evrov, iz naslova kupnine pa 444 milijonov evrov. Večina, 90 odstotkov kupnine, bo šla za zniževanje javnega dolga, 10 odstotkov pa bo namenjene za demografski rezervni sklad.