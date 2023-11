Sajovic vložil predlog za razrešitev Šetinc Paškove

Vsaj štiri gospodarske družbe naj bi v zameno za pridobitev koncesije za urejanje vodotokov v skupni vrednosti 35 milijonov evrov na leto prek lastniško povezanih družb financirale medije, povezane s člani ali simpatizerji danes največje opozicijske stranke SDS.

Ta podjetja naj bi plačevala oglaševanje, ker pa naj bi višina njihovih rednih nakazil močno presegala cene oglaševanja na medijskem trgu, se poraja sum, da je šlo za plačevanje fiktivnih storitev, po navedbah časnika kažejo pridobljeni podatki preiskovalne komisije DZ. Omenjena medijska podjetja naj bi od marca 2020 do konca leta 2021, torej v času tretje vlade prvaka SDS Janeza Janše, prejela 391.500 evrov za domnevno oglaševanje od družb, ki so lastniško povezane s prejemniki koncesij. Podrobneje si o tem lahko preberete v spodnjem članku.

Predsednica preiskovalne komisije DZ Mojca Šetinc Pašek je zgornje navedbe v izjavi za medije potrdila. "Sumi, ki so se porodili v preiskavi, so šli v smer, da so gradbena podjetja ali za pridobitev poslov ali pa širitev v preteklosti že pridobljenih koncesij sklepala fiktivne oglaševalske pogodbe z vsaj dvema, tremi podjetji, ki so tudi predmet parlamentarne preiskave," je pojasnila Šetinc Paškova.

Po njenih besedah sicer dokumentacija, ki so jo pridobili, še ni popolna, zato dodatna pojasnila zahtevajo tudi od nekaterih pristojnih organov in institucij.

V SDS omenjenih očitkov danes niso želeli komentirati. Poslanka Anja Bah Žibert je na to temo dejala le, da so "te zadeve v teh trenutkih nekoliko smešne". Slovenija se po njenih besedah sooča z velikimi izzivi, od migracij, poplav do odhodov ministrov. "Problemi so veliko večji od financiranja določenih časnikov oziroma medijev," je prepričana.

Šetinc Paškovi se izteka čas na čelu preiskovalne komisije

Člani preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, sicer prav danes na za javnost zaprti seji obravnavajo vmesno poročilo o delu komisije. Več o tem bodo javnosti pojasnili na torkovi na novinarski konferenci.

Preiskovalno komisijo DZ za zdaj še vodi poslanka Svobode Mojca Šetinc Pašek, ki pa so jo pred 14 dnevi iz stranke izključili. Dan za tem je vodja poslanske skupine največje vladne stranke Borut Sajovic dejal, da bo razmislil o njeni zamenjavi na čelu komisije.

Po poročanju N1 je Sajovic svojo napoved uresničil in vložil predlog za razrešitev Šetinc Paškove s čela parlamentarne komisije, ki raziskuje nezakonito financiranje političnih strank. Po poslovniku DZ mora predlog najprej obravnavati mandatno-volilna komisija DZ, nato se bo s tem seznanil še DZ.

Šetinc Paškova sicer za zdaj ostaja poslanka Svobode, tudi zato, ker ji takšna "formalna pozicija" omogoča strokovno pomoč pri poslanskem delu, je pojasnila. Bo pa še razmislila, kako bo delovala v prihodnje. "Možnosti je več, tudi to, da uberem samostojno poslansko pot," pravi.

Poleg Šetinc Paškove so pred dvema tednoma iz stranke izključili tudi Roberta Pavšiča, nekdanjega poslanca LMŠ, zdaj zaposlenega v kabinetu predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič.

Medtem ko se Šetinc Paškova na izključitev iz stranke ne bo pritožila, naj bi po poročanju N1 ugovor na izključitev podal Pavšič.

Na izključitev iz Gibanja Svoboda pa se Šetinc Paškova, kot je že večkrat poudarila, ne bo pritožila. Kot razlog za takšno odločitev je navedla, da ne želi legitimirati neresnic, ki so jih navedli ob njeni izključitvi iz stranke. Po besedah več naših virov pa je ugovor na izključitev iz Gibanja Svobode podal nekdanji poslanec LMŠ, ki je zdaj zaposlen v kabinetu predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, Robert Pavšič. Ta je bil iz Gibanja Svoboda izključen hkrati s Šetinc Paškovo, tudi njemu pa naj bi očitali, da je rušil enotnost največje vladne stranke in da je občutljive informacije posredoval medijem.

V Gibanju Svoboda nam na vprašanje, kaj konkretno so zapisali v obrazložitvi Pavšičeve izključitve, niso želeli povedati, prav tako ne, ali se je na izključitev pritožil. Tudi Pavšič zadeve ni želel komentirati. Dejal nam je le, da postopek še poteka.