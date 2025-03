Minister za obrambo Borut Sajovic in načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Robert Glavaš bosta vrhovni poveljnici obrambnih sil Nataši Pirc Musar danes predstavila poročilo o pripravljenosti SV za lani in druge zadeve, pomembne za obrambo države. Pričakovati je, da bo ocena podobna lanski, za posamezna področja pripravljenosti pa boljša.

Generalštab ocenjuje potrebno pripravljenost za delovanje in razvoj vojske v primeru izrednih razmer ali vojnega stanja ter zahtevano pripravljenost, torej sposobnost enot SV za izvedbo bistvenih nalog, denimo sodelovanje v mirovnih operacijah.

Generalštab SV je že več let ugotavljal, da je pripravljenost vojske za delovanje v miru dobra, pri vojni pripravljenosti pa da je neskladij več oziroma je bila nezadostna. V poročilu za leto 2023 so zaznali izboljšave na posameznih področjih, pričakovati pa je, da bo podobno tudi letos. Lani so namreč sprejeli več strateških obrambnih dokumentov ter nadaljevali popolnjevanje sestava in investicije v opremo SV.

Za bistvenejše premike pa bi Slovenija morala uresničiti zadane zaveze zavezništvu Nato, med katerimi je nakup osemkolesnikov, ki je v teku, ter zvišati obrambne izdatke, je pred časom v intervju za STA ocenil minister Sajovic.

Slovenija je leta 2024 obrambnim izdatkom namenila okoli 1,35 odstotka BDP oziroma 904,7 milijona evrov, letos naj bi več kot kot 1,2 milijarde evrov.

Ob robu poročanja, ki bo potekalo v letalski bazi Cerklje ob Krki, se bo Pirc Musar seznanila tudi z aktivnostmi na področju odpornosti države in družbe in si ogledala zmogljivosti 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, ki ima sedež v vojašnici Jerneja Molana, kjer deluje tudi vojaško letališče Cerklje ob Krki, ki je največje vojaško letališče v Sloveniji, so v napovedi dogodka navedli v uradu predsednice.