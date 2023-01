Neznanec streljal proti stanovanjski hiši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policijo v Velenju so včeraj obvestili o streljanju neznane osebe, ki je streljala proti stanovanjski hiši in stanovalcem z dejanjem povzročila gmotno škodo.

V Velenju so policisti včeraj obravnavali sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti. Neznani storilec je okoli pol petih zjutraj večkrat ustrelil proti stanovanjski hiši in prestrašil stanovalce. Lastnikom je škodo povzročil s poškodovanjem fasade, so zapisali na celjski policijski upravi.

Prav tako so v Velenju obravnavali še vlom v garažo ob stanovanjski hiši. Storilec je ukradel nekaj kosov električnega orodja.