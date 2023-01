Primorska: učenec s kladivom napadel drugega učenca. Pripravljen naj bi imel tudi seznam za poboje.

Učenec naj bi včeraj v šolo prinesel kladivo, drugemu učencu sledil do stranišča in ga tam napadel. Napadalec naj bi imel izdelan tudi seznam, na katerem so imena učencev in učiteljev, ki naj bi jih nameraval pobiti.

Že v nedeljo naj bi nekaterim učencem poslal sporočilo, da jih bo vse pobil. Starši naj bi o tem obvestili šolo in center za socialno delo, štiri dni kasneje pa se je zgodil napad s kladivom na šolskem stranišču.

Simon Dražič, ravnatelj OŠ Šmarje pri Kopru, je za Regional obalo posredoval sporočilo, ki ga je po dogodku poslal staršem učencev.

Spoštovani,



danes se je, žal, na naši šoli zgodil hujši incident, v katerem je bil poškodovan en otrok. Takoj po zaščiti poškodovanega otroka so bili o dogodku nemudoma obveščeni reševalci, policija, starši vpletenih otrok in center za socialno delo.



V reševanje situacije so bili ves dopoldan vključeni strokovni delavci šole, policisti, socialna delavka centra za socialno delo, reševalna služba in zdravniki. Vsi udeleženi so se odzvali hitro in temeljito pristopili k reševanju. Vsem vpletenim se zahvaljujemo za strokoven in človeški pristop.



Radi bi vam sporočili, da je poškodovani otrok že v domači oskrbi. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo tudi staršem tega otroka za izjemno pozitiven pristop k reševanju nastale situacije. Otrok, ki je poškodbo povzročil, je umaknjen iz šole in tudi iz domačega okolja.



Danes smo v sodelovanju s policistko izvedli razgovore z učenci od 6. do 9. razreda in jim pojasnili dogajanje, da bi jih pomirili. Pogovore z njimi bomo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh in jim zagotovili vso potrebno pomoč. Otroke smo seveda pozvali, da se o vsem tem pogovorijo tudi z vami. Istočasno se z zunanjimi institucijami že dogovarjamo za psihološko podporo otrokom in za pomoč policije, prav tako v obliki razgovorov. O vsem vas bomo sproti obveščali.



Naša prva skrb je varnost vaših otrok in zagotavljamo vam, da bomo strokovni delavci šole, tudi s pomočjo zunanjih strokovnjakov, naredili vse, da se bodo vaši otroci na naši šoli ponovno počutili varne.



Želim vam miren večer.



Lep pozdrav, ravnatelj Simon Dražič