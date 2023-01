Ubil ženo, taščo, pet otrok in še sebe. Policija razkrila vzrok.

Utah man kills wife, five kids in murder-suicide after wife files for divorce https://t.co/ctVKx4snPF pic.twitter.com/HiZhts116f — New York Post (@nypost) January 5, 2023

Novica o odkritju trupel je bila objavljena v sredo, oblasti pa niso razkrile nobenih podrobnosti. Zločin naj bi po navedbah policije zagrešil 42-letni Michael Haight, ki je ubil svojo 40-letno ženo Tausho Haight, pet otrok in taščo, nato pa storil samomor. Haightova žena je pred dvema tednoma vložila zahtevo za ločitev.

Umori so pretresli majhno podeželsko mestece Enoch na jugu Utaha, približno na pol poti med Salt Lake Cityjem in Las Vegasom. V mestu živi veliko mormonov, ki so med drugim znani po številčnih družinah, kakršna je bila tudi družina Haight.

Množični družinski umori so postali skrb vzbujajoča pogosta tragedija v ZDA. Leta 2022 so po podatkih USA Today, The Associated Press in Northeastern University zabeležili 17 takšnih primerov.