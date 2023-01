V hiši našli trupla osmih ustreljenih članov družine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hiši na jugu ameriške zvezne države Utah so v sredo policisti odkrili osem mrtvih družinskih članov, med njimi pet otrok, so v četrtek zjutraj sporočili predstavniki mesteca Enoch z okrog osem tisoč prebivalci. Vsi so bili ubiti s strelnim orožjem, policija pa ni objavila niti motiva za zločin niti imena storilca.