Trije roparji na območju Prebolda poškodovali lastnika hiše

Trije zamaskirani neznanci so v noči na petek vlomili v objekt na območju Prebolda. Med ropom so naleteli na lastnika in ga lažje poškodovali, ukradli pa so nekaj gotovine, so danes sporočili s Policijske uprave Celje. Policisti dogodek še preiskujejo.

Rop se je po pojasnilih policije najverjetneje zgodil okoli pol dveh zjutraj v noči na petek. Trije zamaskirani neznanci so vlomili v pritlični del objekta, ga preiskali, nato pa odšli v zgornji, bivalni del objekta, kjer so naleteli na lastnika.

Od njega so zahtevali denar in ga pri tem lažje poškodovali. Ko so preiskali prostore in našli nekaj gotovine, so odšli, so zapisali na PU Celje, kjer dogodek še preiskujejo.