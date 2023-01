Pogrešana je 16-letnica iz Kranja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Radovljiški policisti so bili danes okoli 14.50 ure obveščeni o pogrešani 16-letni Urški Primožič iz Kranja. Mladoletnica je visoka okoli 165 centimetrov in je močnejše postave. Oblečena je bila v črno jopico in bele hlače, obute je imela bele superge.