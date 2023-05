Pretresljive zgodbe iz Štajerske: dve družini se ne bosta nikoli več vrnili domov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Slovenskih goric še vedno ne spijo mirno. Zemlja je po zadnjem obilnem deževju ponekod še močno namočena, na terenu so ekipe prostovoljcev in pripadnikov civilne zaščite, ki nadzirajo kritične točke zaradi številnih zemeljskih plazov. Sanacija bo obsežna, v Šentilju se dve družini ne bosta nikoli več vrnili domov, saj njihovi hiši nista več varni za življenje. Zgodbe so pretresljive, več podrobnosti pa razkrivamo v zgornjem videoposnetku.