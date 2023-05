Zaradi poplav in plazov ogroženih več hiš, ponekod so se morali izseliti

Po nedeljskem deževju v Podravju še vedno zbirajo podatke o škodi zaradi poplavljenih prostorov in plazov, ki ogrožajo več objektov. V Šentilju so morali zaradi plazu iz hiše izseliti štiri stanovalce. Medtem ko je za danes napovedano suho vreme, pa že v torek lahko pričakujemo nove težave, saj bodo po napovedih Arsa padavine znova zajele vso državo.

V mariborskem regijskem centru za obveščanje so v nedeljo zabeležili devet dogodkov, v katerih so posredovali gasilci, ki so črpali vodo iz zalitih kleti in dvorišč, pomagali pri prekrivanju strehe in sanaciji vodnega zajetja.

Na območju Mestne občine Maribor se je sprožilo tudi več plazov, od katerih je eden ogrožal hišo, zato so ga gasilci delno sanirali in prekrili s folijo. V dveh primerih je velika količina padavin povzročila, da je razmočeno zemljišče spodneslo cestišče.

V Rušah se je zaradi razmočenega terena na Kurirski poti sprožil plaz, ki ogroža delavnico ob stanovanjski hiši, zaradi česar je zaprta tudi cesta. Gasilci so plaz zaščitili.

Eden od objektov zelo ogrožen

Zaradi razmočenega terena sta se sprožila dva zemeljska plazova, ki sta ogrozila stanovanjski hiši in lokalno cesto v Šentilju. Gasilci so razmočeno zemljino prekrili in meteorno vodo speljali stran od objekta, da so preprečili nadaljnje plazenje. Ker je eden od objektov zelo ogrožen, so štiri stanovalce s pomočjo občinske civilne zaščite začasno preselili drugam.

Na območju občine Pesnica je voda ogrožala dva objekta. V enem primeru je meteorna voda zalila kletne prostore, na območju občine Hoče-Slivnica pa so morali gasilci trikrat črpati vodo iz zalitih kleti ter enkrat s tehničnim posredovanjem preprečiti nadaljnji vdor meteorne vode v objekt.

V Podovi v občini Rače-Fram so gasilci s folijo začasno prekrili streho objekta, v Račah pa s hitrim posredovanjem onemogočili vdor meteorne vode v športno dvorano tamkajšnje osnovne šole. Zaradi nevarnosti plazov so morali posredovati tudi v Zgornji Bistrici in Zgornji Polskavi v občini Slovenska Bistrica, v Jablancah v občini Duplek je spodjedlo del cestišča, v Voličini v občini Lenart pa so gasilci pomagali pri sanaciji plazu, ki ogroža hišo.

V Slovenskih Goricah so na območju občine Sveta Trojica gasilci delno odstranili nanos zemlje na cesti in preostalo razmočeno zemljino prekrili s folijo, v naselju Drbetinci v občini Sveti Andraž pa se je sprožil zemeljski plaz, ki je zasul cestišče. Gasilci so 150 kvadratnih metrov velik plaz s pomočjo gradbene mehanizacije sanirali in pokrili s folijo, s cestišča pa odstranili tristo kubičnih metrov nanosa.

Vozilo so izvlekli iz zalitega podvoza

Na območju Spodnjega Podravja se je plaz sprožil v gozdu v Krčevini pri Vurberku. Ptujski gasilci so morali posredovati trikrat, med drugim so iz zalitega podvoza izvlekli osebno vozilo, s prireditvenega prostora pa izčrpali meteorno vodo.

V naselju Strmec pri Leskovcu v občini Videm se je zgodil udor cestišča, zato so gasilci območje zavarovali in skupaj z delavci občinskega režijskega obrata postavili ustrezno prometno signalizacijo. Cesta Leskovec–Podlehnik je v Strmcu trenutno zaprta.

Zvečer se je plaz, ki je ogrožal stanovanjski objekt, sprožil še v Zamušanih v občini Gorišnica. Gasilci so ga pokrili s folijo in s tem preprečili nadaljnje polzenje. V Forminu je voda zalila stanovanjski objekt, gasilci so s 50 protipoplavnimi vrečami in folijo zajezili dotok ter iz prostorov izčrpali vodo.

V Občini Majšperk je Dravinja poplavila cesto Koritno–Lešje, v naselju Zgornja Sveča pa je zemeljski plaz poškodoval cesto. Gasilci so ga prekrili s folijo in uredili odvod vode, prebivalcem pa začasno odsvetovali uporabo ceste. Dva udora cest so zabeležili tudi v naselju Gradišča v občini Cirkulane.