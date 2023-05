Arso opozarja na možno poplavljanje rek

V nedeljo čez dan lahko na več mestih pride do zastajanja in poplavljanja padavinske vode.

V nedeljo čez dan lahko na več mestih pride do zastajanja in poplavljanja padavinske vode. Foto: Bojan Puhek

Agencija za okolje je za nedeljo za vhodno Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi možnega poplavljanja rek. Kot so zapisali, bodo Reke v Podravju, Pomurju in Posotelju v nedeljo dopoldne hitro naraščale in se sredi dneva začele razlivati ob strugah. Možno je tudi poplavljanje.

Reka Mura se bo predvidoma razlivala znotraj poplavnih nasipov. Popoldne so razlivanja manjših rek možna tudi v osrednji in južni Sloveniji, v noči na ponedeljek se bo začela razlivati tudi Krka. V nedeljo čez dan lahko na več mestih pride do zastajanja in poplavljanja padavinske vode.

Opozorilo o možnem poplavljanju rek v vzhodni Sloveniji Foto: Arso

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno

Danes bo sicer spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj Celzija.

V nedeljo bo večinoma oblačno in deževno. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

V ponedeljek se bo čez dan delno razjasnilo, nastale bodo posamezne plohe. Nekoliko topleje bo. V torek kaže na oblačno in deževno vreme. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.