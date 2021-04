S peticijo proti samotestiranju otrok, skeptični tudi ravnatelji

V civilni iniciativi Otrok ne damo s peticijo, ki jo je do zdaj podpisalo okoli 7.500 ljudi, sporočajo, da ne bodo dovolili samotestiranja otrok, kar je kot možnost za dijake in učence zadnjega triletja osnovnih šol v četrtek napovedal minister za zdravje Janez Poklukar. Tudi ravnatelji so nad takšno napovedjo presenečeni in skeptični.

Minister za zdravje Janez Poklukar je namreč povedal, da želijo do vnovičnega odprtja šol vzpostaviti sistem samotestiranja s hitrimi testi na okužbo z novim koronavirusom, s čimer bi začeli najprej dijaki in nato še učenci zadnjega triletja osnovnih šol. Že v prihodnjem tednu naj bi začeli o samotestiranju izobraževati zaposlene v vzgoji in izobraževanju, pripravljajo tudi video vsebine za učence in dijake, ki bodo uporabljali teste.

"Šola ni in ne more biti generator okužb"

V civilni iniciativi pa pravijo, da tovrstnega samotestiranja ne bodo dovolili, saj da med drugim pomeni kršenje temeljnih človekovih pravic. "Šola dokazano ni in ne more biti generator okužb, zato je testiranje otrok prekomeren in neustaven ukrep, ki posega v najgloblje pravice otrok, ki jim mora biti zagotovljena nedotakljivost človeške, telesne in duševne celovitosti," so zapisali v peticiji.

Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Frančiška Al-Mansour je za STA povedala, da so srednje šole v četrtek prejele okrožnico ministrstva za izobraževanje, v kateri jim to nalaga, naj med dijaki preverijo interes za samotestiranje, druge podrobnosti pa niso navedene. V zvezi so do tovrstnega samotestiranja skeptični. "Testiranje, ki ga izvajajo za zaposlene in pedagoške delavce, poteka pod zdravstvenim nadzorom, zato si ne predstavljamo, kako bodo to izvedli brez navodil dijakom. Naj pa ne prelagajo tovrstnega bremena zopet na šole," je po poročanju STA dejala.

Za samotestiranje zainteresiranih do 10 odstotka dijakov

Pravi tudi, da bi moralo ministrstvo, ko sporoči neko informacijo, že tudi jasno povedati, kje, kdo, kdaj in zakaj bo izvajal testiranja. Nekatere države tovrstna samotestiranja že poznajo, a Al-Mansourjeva verjame, da so šle v to postopoma in premišljeno. Ocenjuje sicer, da je za samotestiranje zainteresiranih od dva do 10 odstotkov dijakov.

Okrožnico z navodilom, naj do srede preverijo interes učencev tretjega triletja za samotestiranje, so prejele tudi osnovne šole. A kot je za STA dejal predsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan, tega na šoli, ki jo vodi, ne bodo naredili, dokler ne bodo dobili konkretnejših podatkov, za kakšne vrste testiranja gre, kje se bo izvajalo, kako se bo zajemalo podatke in kam jih je treba pošiljati.

"Brez tega starši kar tako ne bodo prijavljali svojih otrok za samotestiranje," je dejal. Na konkretnejša navodila bodo na šoli počakali do torka. Če jih bodo dobili, bodo podatke o interesu za samotestiranje zbrali in jih posredovali ministrstvu, je dejal. Si pa želi, da se odgovorni zamislijo, ali ni za nizko stopnjo zaupanja v javnosti krivo ravno to, da so ukrepi preslabo predstavljeni, piše STA.

Hitre teste bo državi dobavil Sanolabor



Sanolabor je ponudil ceno 1,37 evra za test, torej bo država za milijon testov plačala 1,137 milijona evrov. Predvidena je nabava okoli 50.000 testov na teden, pri čemer lahko količine posameznih naročil odstopajo za 30 odstotkov. Sanolabor bo moral celotno naročilo izpolniti najkasneje do 1. decembra. Ministrstvo je sicer objavilo javno naročilo 18. februarja, nanj se je odzvalo 22 ponudnikov. Od tega je 12 ponudnikov tudi predložilo vzorec hitrega testa, kot ga je zahtevalo ministrstvo. (STA)