Se bodo dijaki 12. aprila lahko že sami testirali?

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes ob robu obiska v Mariboru dejal, da storili vse v smeri, da bodo šole 12. aprila spet odprte. Do takrat želijo vzpostaviti sistem samotestiranja s hitrimi testi na okužbo z novim koronavirusom, s čimer bi začeli najprej dijaki in nato še učenci zadnje triade osnovnih šol.

V prihodnjem tednu bodo začeli o samotestiranju izobraževati zaposlene v vzgoji in izobraževanju, nato pa bi v tednu, ko se šola začne, že začeli s samotestiranjem. Tega bi izvajali v četrtek in petek, da bi potem lahko tisti, pri katerih bi bila okužba potrjena, do ponedeljka šli še na PCR test.

Ministrstvo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje tudi pripravlja video vsebine za učence in dijake, ki bodo uporabljali teste, poroča STA.

Foto: STA

Pokljukar: Uveljavili smo ukrepe, ki jih je predlagala stroka

Sicer pa je Poklukar na prvi dan ponovnega zaprtja države, ki naj bi trajalo do 12. aprila, dejal, da bo vesel, če bodo 11. aprila take številke o okužbah, kot so bile danes. Poudaril je, da so uveljavili ukrepe, ki jih je predlagala stroka. "Ukrepi so toliko eksaktni, da predvidevamo, da bomo omejili epidemijo," je poudaril.

Glede obveznosti nošenja mask na prostem je minister priznal, da svetovalna skupna za covid-19 tega ni eksplicitno predlagala. Je pa govoril s posameznimi člani skupine in večinoma ni bila proti obveznem nošenju mask na prostem. Po njegovem mnenju se je treba zavedati, da se novi koronavirus prenaša kapljično in aerosolno, z nošenjem maske pa ta prenos zmanjšamo za 80 odstotkov. Zdi se mu pa pomembno, da ni obvezno nositi maske med rekreacijo in gibanjem na prostem.

Poklukar se zaveda, da bo velikonočna nedelja, ko je dovoljeno zbiranje dveh družin oz. pet odraslih oseb, prinesla dodaten riziko glede epidemije, ampak številni starejši potrebujejo podporo svojih otrok in vnukov, da lahko na praznični dan podoživijo to, kar je bistvo praznika.

Koliko cepiva bo dodeljenega Sloveniji, še ni znano

Dotaknil se je tudi dobav cepiv proti covidu-19. Na vprašanje, ali je zadovoljen z razdelitvijo dodatnih desetih milijonov odmerkov cepiva BioNTecha in Pfizerja, ki so jih preusmerili iz druge polovice leta v drugo četrtletje, pri čemer naj bi Slovenija prejela 32.769 odmerkov, je dejal, težko odgovori, ali je to prava razdelitev ali ne. Kot je dejal, končne številke, kolikor naj bi Slovenija prejela od teh desetih milijonov, ne pozna. Nadeja pa se, da je ta razdelitev solidarna in da bodo evropske države v začetku poletja na enakem deležu precepljenosti.

Pričakuje, da bo v tem mesecu v državi prispelo med 340.000 in 350.000 odmerkov cepiva proti covidu-19 štirih proizvajalcev, upa, da bo teh odmerkov maja še več. Koliko bi lahko nadoknadili zaostanek pri cepljenju, bo v veliki meri odvisno od dobav AstraZenece, ki so bile do zdaj najmanj zanesljive, saj so odstopale od predvidenih količin.

Na NIJZ so za STA potrdili, da so danes prejeli 45.600 odmerkov cepiva AstraZeneca.

Poklukarja veseli, da bo v Slovenijo v aprilu prišla tudi prva dobava cepiva Johnson & Johnson, do julija naj bi tako prejel več kot 200.000 odmerkov tega cepiva.

Minister pozdravlja, da se z AstraZeneco cepi le starejše od 60 let

Sicer pa minister pozdravlja vse previdnostne ukrepe svetovalne skupine za cepljenje, ki je odločila, da se cepivo AstraZeneca zaenkrat uporablja le za starejše od 60 let. Kot je dejal, ta omejitev v tem trenutku ne spreminja poteka cepljenja v populaciji, saj sovpada s strategijo cepljenja, v skladu s katero želijo v prihodnjih tednih precepiti starejše od 60 let. Pričakuje pa, da bo Evropska agencije za zdravila (Ema) v prihodnjih 14 dneh dala dodatne usmeritve, ali naj se nadaljuje uporaba cepiva AstraZenece tudi pri mladih ali le za starejše od 60 let.