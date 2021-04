Izrael namerava maja začeti cepljenje mlajših od 16 let

V Izraelu nameravajo maja začeti proti koronavirusu cepiti tudi otroke, mlajše od 16 let, potem ko so študije pokazale učinkovitost cepiv tudi v starostni skupini od 12 do 15 let, so danes sporočili zdravstveni uradniki. Trenutno sicer že cepijo vse, ki so starejši od 16 let, z dvema odmerkoma pa je cepljena že več kot polovica prebivalstva.

V Izraelu cepijo predvsem s cepivom Pfizerja in BioNTecha. Študija, ki jo je to farmacevtsko podjetje objavilo v sredo, pa je pokazala, da je njihovo cepivo stoodstotno učinkovito v starostni skupini od 12 do 15 let. Podjetje namerava na podlagi te študije tudi zaprositi ameriškega regulatorja za odobritev.

"Tveganje zaradi cepiva precej nižje"

Predstavnik izraelskega zdravstvenega ministrstva Hezi Levi je danes za izraelski vojaški radio napovedal, da nameravajo začeti mlajše od 16 let cepiti že v maju. "Vidimo porast števila otrok, ki morajo v bolnišnico, in beležimo tudi primere pri otrocih, ki sicer niso imeli simptomov, a so potem trpeli zaradi zapletov," je pojasnil. "Tveganje zaradi cepiva pa je precej nižje," je dodal.

Realna študija, ki so jo izvedli na 1,2 milijona Izraelcih, je pokazala, da je Pfizerjevo cepivo 94-odstotno učinkovito. Foto: Reuters Najprej bodo sicer počakali na odobritev ameriške agencije FDA, da je to cepivo varno tudi za uporabo pri mlajših starostnih skupinah, je sporočil vodja izraelske posebne skupine za soočanje s pandemijo Nahman Aš. Ko bo FDA prižgala zeleno luč, bodo zadevo proučili še v Izraelu. "Zato mislim, da bo to trajalo še nekaj več tednov," je pojasnil.

Izraelu je Pfizer zagotovil veliko količino cepiv zaradi dogovora, da bodo Izraelci z njimi hitro delili informacije o vplivih cepiva. Realna študija, ki so jo izvedli na 1,2 milijona Izraelcih, je pokazala, da je Pfizerjevo cepivo 94-odstotno učinkovito.

Število resnih težav zaradi bolezni covid-19 in število novih dnevnih okužb se je v Izraelu pomembno zmanjšalo, a po drugi strani so v državi z nekaj manj kot desetimi milijoni prebivalcev zabeležili tudi več primerov okužb z novimi različicami novega koronavirusa med tistimi, ki niso cepljeni.

Pfizer in BioNTech sta sicer prejšnji teden začela študijo vpliva cepiva tudi na otrocih, starih od pet do enajst let. Še mlajšo skupino otrok od šestih mesecev do petih let starosti pa bodo začeli poskusno cepiti prihodnji teden, napovedujejo v obeh podjetjih, piše STA.