Rusija razvila cepivo proti novemu koronavirusu za živali #video

Rusija je registrirala prvo cepivo proti novemu koronavirusu za živali. Od oktobra so ga testirali na psih, mačkah, minkih in drugih živalih. Vse živali so po cepljenju razvile protitelesa, so sporočili iz ruskega centra za zdravje živali, ki je razvil cepivo.

Rusija že ima tri svoja cepiva proti koronavirusu za ljudi, med katerimi je najbolj znano Sputnik V. Moskva je nato odobrila še cepivi EpiVacCorona in CoviVac.

Cepivo za živali, ki ga je razvil ruski center za zdravje živali, je dobilo ime Carnivac-Cov. Živali naj bi bile proti okužbi imune šest mesecev po cepljenju. Množična proizvodnja cepiva bi se lahko začela že aprila.

Cepivo bi lahko preprečilo širjenje novih različic virusa

Za zdaj sicer še ni potrebe po množičnem cepljenju živali, saj tveganje za prenos okužbe z živali na človeka trenutno praktično ne obstaja. A cepivo za živali bi v prihodnosti potencialno lahko pomagalo preprečiti širjenje novih različic virusa, so še sporočili in pri tem posebej izpostavili minke, za katere se je že izkazalo, da so posebej dovzetni za mutacije virusa sars-cov-2.

Rusija verjetno želi predvsem ohraniti svoje velike farme minkov in jo skrbi morebitna ponovitev danskega scenarija, kjer so lani odredili pokol več kot 15 milijonov teh živali na farmah, da bi preprečili prenos virusa na ljudi. Razlog za zaskrbljenost je bila predvsem ena od petih različic novega koronavirusa, ki so jo odkrili pri minkih in za katero so ugotovili, da pri ljudeh zmanjšuje sposobnost tvorjenja protiteles, kar bi lahko v prihodnje vodilo v neučinkovitost cepiv. Do konca tega leta so farme minkov, ki jih gojijo zaradi dragocenega krzna, na Danskem zdaj prepovedane.

Po podatkih danskega inštituta SSI se je z različico virusa, ki se je junija lani pojavila pri minkih, okužilo najmanj 214 ljudi. Med njimi jih je 200 iz pokrajine Severni Jutland, kjer je večina od 1.100 farm minkov na Danskem. Danska je največja proizvajalka krzna minkov na svetu.

Na Danskem so odkrili pet različnih skupin, povezanih z minki, pri čemer glavno skrb povzroča t. i. grozd 5, ki naj bi oslabil sposobnost tvorjenja protiteles.