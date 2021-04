V ZDA je bilo zaradi tovarniške napake uničenih 15 milijonov odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu podjetja Johnson & Johnson. V podjetju so v sredo potrdili, da so v tovarni v Baltimoru odkrili serijo cepiva, ki ni ustrezala zahtevanim standardom kakovosti, zato je niso "nikoli posredovali naprej na polnjenje in v zaključne faze proizvodnega procesa".

Napaka se je zgodila v tovarni Emergent Biosolutions, ki sicer za proizvodnjo tega cepiva še nima ustreznih dovoljenj ameriških regulatorjev. Podjetje Emergent BioSolutions je sicer proizvodni partner tako podjetja Johnson & Johnson kot tudi AstraZenece. Cepivo druge proti novemu koronavirusu v ZDA še nima dovoljenja za uporabo, poroča STA.

Šlo naj bi za človeško napako

Kot poročata francoska tiskovna agencija AFP in nemška tiskovna agencija dpa, je o napaki najprej poročal ameriški New York Times. Po navedbah časnika naj bi šlo za človeško napako, in sicer naj bi zaposleni v tovarni po nesreči napačno zmešali sestavine.

Pri podjetju Johnson & Johnson so kasneje potrdili zaplet, a točnega števila napačnih odmerkov niso potrdili. Obenem so zatrdili, da si še naprej prizadevajo pridobiti izredno dovoljenje za uporabo cepiva, proizvedenega v omenjeni tovarni. Tja bodo napotili dodatne strokovnjake, ki bodo "nadzorovali, usmerjali in pomagali pri proizvodnji", so sporočili in dodali, da "kakovost in varnost ostajata glavni prioriteti".

Cilji ostajajo enaki: do konca leta dobaviti milijardo odmerkov

Pri dobavah cepiva bodo zaradi napake v Baltimoru nastale zamude, je še poročal New York Times, medtem ko so pri Johnson & Johnson zatrdili, da bodo tako več kot 20 milijonov odmerkov cepiva, predvidenih za dobavo ZDA v sredo, kot tudi 24 milijonov odmerkov, predvidenih za ZDA do konca aprila, dostavili po načrtih.

V prvem polletju naj bi sicer ZDA dostavili kar sto milijonov odmerkov. Cilj podjetja obenem ostaja do konca leta dobaviti več kot milijardo odmerkov cepiva.

19. aprila naj bi začeli svoje cepivo dostavljati tudi Evropski uniji, potem ko mu je Evropska agencija za zdravila prižgala zeleno luč v sredini marca. Unija se je z ameriškim podjetjem dogovorila za nabavo 200 milijonov odmerkov cepiva ter dodatnih opcijskih 200 milijonov odmerkov. Cepivo je prvo v EU, ki zagotavlja učinkovito zaščito že po prvem odmerku, obenem ga je lažje hraniti.