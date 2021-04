Znanstvenik iz Instituta Jožef Stefan napovedal, kdaj bo konec tretjega vala

"Konec 3. vala lahko pričakujemo konec junija, ključna bosta precepljenost in prekuženost, z ukrepi oz. zaprtjem pa lahko bistveno vplivamo na zmanjšanje pritiska na bolnišnice," je na današnji vladni novinarski konferenci napovedal Leon Cizelj iz Instituta Jožef Stefan.

“Včeraj je bilo potrjenih 1.335 okužb. Od teh jih bo približno 80 odšlo v bolnišnico, 20 jih bo končalo v intenzivnih oddelkih, 10-15 jih bo verjetno umrlo," je na resnost razmer opozoril Cizelj. Po njegovi oceni je sicer realno število dnevnih okužb 2-3 krat večje od zabeleženih. Zato je tudi opozoril, da se bo uspešnost zaprtja dela javnega življenja, ki se je začelo danes, lahko merila šele v drugi polovici aprila: "Takoj po zaprtju se sicer še ne bo dalo reči, ali smo bili z zaprtjem uspešni, to se bo pokazalo šele kasneje."

Britanski sev glavni pospeševalec epidemije

Več kot 40 odstotkov analiziranih vzorcev pretekli teden je imelo britanski sev korona virusa, je na današnji vladni novinarski konferenci razkrila direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik.

Do sedaj so v Sloveniji odkrili 40 različic korona virusa, v vzorcih iz preteklega tedna pa je bilo prisotnih devet različic. Med temi so bili tudi primeri južnoafriškega in nigerijskega seva, vendar številke niso zaskrbljujoče. Odkrili pa so tudi novo mutacijo, ki je bila zaenkrat potrjena le v Sloveniji in v Avstriji.

V bolnišnicah se zdravi 519 covidnih bolnikov

V sredo je bilo v Sloveniji ob opravljenih 5.622 PCR-testih potrjenih 1.335 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 23,7 odstotka opravljenih testov. V bolnišnicah se zdravi 519 covidnih bolnikov, od tega 108 oseb na intenzivni negi. Umrlo je sedem oseb.