Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Braziliji so zabeležili najbolj smrtonosen dan v pandemiji novega koronavirusa, saj je v 24 urah umrlo skoraj štiri tisoč – natančneje 3869 – bolnikov z boleznijo covid-19, je v sredo zvečer sporočilo brazilsko ministrstvo za zdravje. Obenem je bil marec za Brazilijo daleč najhujši mesec pandemije doslej.

Foto: Reuters Skupno so namreč v marcu potrdili kar 66.573 smrti zaradi bolezni covid-19 in tako več kot podvojili prejšnji rekord iz julija lani, ko je zaradi te bolezni umrlo 32.881 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Od začetka pandemije je skupaj umrlo že več kot 321 tisoč bolnikov z boleznijo covid-19, poroča STA.

Kot je za AFP dejal zdravnik Miguel Nicolelis, nekdanji koordinator ekipe za odziv na pandemijo na severovzhodu Brazilije, "še nikoli v brazilski zgodovini nismo bili priče temu, da bi en sam dogodek ubil toliko ljudi". Na južni polobli se zdaj bliža zima in virus se vse hitreje širi, Braziliji pa grozi "popolna nevihta", je še dejal in opozoril, da "to ni grožnja le za Brazilijo, ampak za ves svet".

Visoka rast smrti v letošnjem letu

Povprečno število dnevnih smrti zaradi bolezni covid-19 se je od začetka leta več kot početverilo in je ta teden znašalo 2976, kar je daleč največ na svetu. V sredo so poročali o novem rekordu, 3869 mrtvih.

Eksplozija hujših oblik bolezni je preplavila bolnišnice in zdravnike prisilila, da sprejemajo grozljive odločitve o tem, komu bodo pomagali in komu ne, piše AFP. Strokovnjaki poslabšanje razmer v državi s kar 212 milijoni prebivalcev delno pripisujejo tamkajšnji lokalni različici virusa, znani po kratici P1. Ta naj bi bila ne le bolj nalezljiva, ampak nevarna tudi za tiste, ki so okužbo z originalnim sevom virusa že preboleli, poroča STA.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro kljub hudim kritikam še naprej v veliki meri zavrača stroge protikoronske ukrepe, saj naj bi zaprtje povzročilo več škode kot sam virus. Cepljenje medtem napreduje počasi, doslej je bilo z enim odmerkom cepljenih okoli osem odstotkov prebivalstva, z obema pa le 2,3 odstotka, še piše AFP.