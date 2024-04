Predsednik Uprave RTV Slovenija Zvezdan Martič in predsednica Združenja ONA VE Marta Kos sta podpisala zavezo 50 - 50 o sodelovanju na področju enakosti spolov. Gre za prvo zavezo za aktivno delovanje in sodelovanje na področju enakosti spolov v slovenskem medijskem prostoru, ki vsebuje tudi izvajanje monitoringa določenih oddaj in spodbujanje spolno občutljive rabe jezika, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Danes je izjemno dober dan za Slovenijo, za slovenski medijski medijski prostor in za vse, ki smo aktivni na področju enakosti spolov. Mediji kot četrta veja oblasti ne le informirajo ljudi, tudi pomembno oblikujejo njihova mnenja in stališča. Kateri ljudje in kako so prikazani v medijih, pomembno vpliva na to, kako so obravnavani v resničnem svetu," je ob podpisu zaveze poudarila predsednica združenja ONA VE Marta Kos.

Rezultati raziskave razkrivajo, da več kot 70 odstotkov ljudi v Sloveniji informacije dobiva pretežno na televiziji. "Vse naše meritve, tudi prva znanstvena raziskava o reprezentaciji spolov v slovenskih medijih, so pokazale, da moški viri informacij izrazito prevladujejo, da jih je celo 5x več kot ženskih. In da medijsko poročanje v Sloveniji pomembno odraža in krepi spolne neenakosti in stereotipe v slovenski družbi. Samo od sebe se to stanje nikoli ne spremeni. Zavestno delovanje medijev, kot kažejo predvsem izkušnje BBC v Veliki Britaniji, pa dejansko lahko spremeni nenaravni tok dogajanja, po katerem imajo tudi v medijih, ko gre za goste, prednost vedno moški," je izpostavila Kosova in ob tem čestitala vodstvu RTVS, s katerim bodo skupaj zavestno delali na premagovanju spolnih neenakosti in stereotipov.

"Ob današnjem podpisu imam mešane občutke.Na eni strani sem zadovoljen in ponosen, da RTV Slovenija podpisuje to zavezo. Na drugi pa me je malo sram, da v 21. stoletju še vedno niso urejene tako osnovne stvari, kot je pravičnost in enakost," je dejal predsednik uprave RTV Slovenija Zvezdan Martič.

Foto: Adrian Pregelj/RTV Slovenija "Dejstvo, da danes podpisujemo Zavezo za aktivno delovanje na področju enakosti spolov, kaže na to, da je enakost spolov žal še vedno koncept, ki ni v celoti udejanjen.Poznamo veliko izgovorov, zakaj je tako. V politiki je več moških kot žensk. Med direktorji je več moških kot žensk. Zato je tudi na programih več moških kot žensk. Če to logiko sprejemamo, sprememb ne bo. Še več, začarani krog neenakosti se bo nadaljeval," je nadaljeval Martič.

Po njegovih besedah na RTV Slovenija ne želijo čakati, da bo nekdo drug spremenil stvari in da želijo biti med tistimi, ki prinašajo pozitivne spremembe. Zato si bodo prizadevali, da bo v oddajah enako število gostij in gostov.