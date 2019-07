Rešitev za oddaljene kraje: uvajajo prostovoljne prve posredovalce #video

Načrt Rdečega križa je takšne prve posredovalce uvesti po vsej Sloveniji. Samo na Obali oziroma v Slovenski Istri bi jih potrebovali 100, trenutno pa jih imajo komaj 17. Prvi prostovoljci bodo z nekakšno vedno prisotno stražo začeli že v tem tednu.

Od vasi Krnica je najbližji zdravstveni dom, ki se nahaja v Kopru, oddaljen več kot 17 minut.

"Do tega, da prideš do zdravstvenega doma in tam še na vrsto, lahko 'stegneš pete', povedano po domače," je za Planet dejala domačinka Bojana Montanič. Zdaj lahko spi mirneje, saj se Krnica nahaja na obrobju koprske občine, s prvimi posredovalci bo torej pomoč do nje prispela v manj kot 15 minutah.

Pomembne so minute

Foto: Planet TV "Če prvi posredovalec denimo pride na kraj dogodka že po štirih ali petih minutah in začne s temeljnimi postopki oživljanja, obstaja od 50 do celo 70 odstotkov možnosti preživetja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja," pojasnjuje Matej Rubelli Furman iz Prehostipalne enote NMP ZD Koper.

Prve posredovalce bomo prepoznali po jasno označenih brezrokavnikih in licenčnih izkaznicah. Kakšno opremo imajo pri sebi? "Imamo nekaj gazic, povojev, zaščitne rokavice, škarje, take zadeve. Ker pričakujemo, da lahko pride do stanj, kot je na primer oživljanje, pa imamo pri sebi še zaščitno masko za vpihovanje in seveda dodatne vpojne gaze," odgovarja Iris Ozimič, vodja projekta prvih posredovalcev.

V vsaki krajevni skupnosti bi bilo dobro imeti od 10 do 15 ljudi

V prvem tovrstnem projektu v Slovenski Istri je bilo takoj aktiviranih 17 prvih posrednikov, do konca meseca se jim bo na terenu pridružilo še sedem posameznikov. A to še zdaleč ni dovolj.

"Gotovo bi bilo odlično, če bi v vsaki krajevni skupnosti imeli od 10 do 15 ljudi," dodaja Ozimičeva.

Ankete pravijo, da bi 90 odstotkov Slovencev priskočilo na pomoč ob potrebi zagotavljanja prve pomoči, a ko pride do prakse, ta številka pade na 30 odstotkov. Vse, ki bi želeli pomagati, v Rdečem križu pozivajo, naj se prijavijo na brezplačni dvodnevni tečaj.

"Cilj je do konca leta usposobiti vsaj še 50 ljudi," je želja vodje projekta. S prvimi posredovalci se dviguje standard zdravstva v Slovenski Istri. Dodaten člen v verigi preživetja pa tako do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči predstavlja bistveno večjo možnost za preživetje.