V Zdravstvenem domu Nazarje septembra začenjata delati dve tuji zdravnici #video

V Nazarjah so tri slovenske zdravnike, ki so zaradi preobremenjenosti dali odpoved, nadomestili z dvema zdravnicama iz Bosne, tri zdravnike za urgenco še iščejo. Zdravnici pod nadzorom mentorja zdaj še spoznavata delovno okolje, po mesecu uvajanja pa bosta začeli povsem samostojno. Prva ima 20, druga pa 16 let izkušenj z delom z bolniki, vsaka od njiju bo prevzela od 1800 do 1900 bolnikov.

Prva prihaja iz Banjaluke, druga iz Prijedora. Ko sta v Bosni in Hercegovini videli oglas, da v Sloveniji iščejo zdravnike, nista oklevali.

Zdravnici se pospešeno učita slovenščine, pravil naše zakonodaje in zavarovalnic. Foto: Planet TV

"Zaradi plače in sorodnega jezika. Slovenija nama je s hčerko zelo všeč, je zelo urejena država," je povedala družinska zdravnica Liljana Potkonjak - Panić.

"Vesela sem bila, ker sem tako hitro dobila službo po zaslugi direktorice Darje Es. Vse je uredila izredno hitro, v manj kot dveh mesecih," pravi družinska zdravnica Sanja Kecman - Prodan.

Pri urgentnih primerih jim pomagajo Velenjčani

Dve družinski ambulanti so tako rešili, a bi potrebovali vsaj še tri zdravnike za pokrivanje potreb urgence. Zdaj jim pomagajo Velenjčani in so prvi v Sloveniji, ki imajo tako imenovan sistem "randez-vous".

"Do poškodovanega gre najprej nujno reševalno vozilo z dvema reševalcema, nato zdravnikom v Velenje javijo, kaj je na terenu, in tja se pripelje zdravnik iz Velenja," sistem pojasnjuje Darja Es, direktorica ZD Nazarje.

Dve družinski ambulanti so tako rešili, a bi potrebovali vsaj še tri zdravnike za pokrivanje potreb urgence. Foto: Planet TV

"Pomanjkanje zdravnikov je slovenska realnost," pove Darja Es. Foto: Planet TV

Zdravnici bosta samostojno delo začeli predvidoma septembra. Do takrat delo v ambulantah z nadomeščanjem rešujejo zdravniki, ki so na razpolago – za urejanje dokumentacije, kronične terapije ali pisanje bolniških dopustov.

"Za kronične zadeve so stvari urejene, seveda ne v taki meri, kot bi si želeli, in razumemo, da to povzroča tudi slabo voljo pacientov, a se trudimo, da bi bilo tega čim manj. Za akutne zadeve, kot je neka nenadna bolezen, hodijo tudi v dežurno službo v Velenje," pove direktorica.

Pomanjkanje zdravnikov je slovenska realnost, sklene Esova, ki zato zdravnike išče tudi prek portalov na Hrvaškem. Ni pa še znano, kdaj se bo začela revizija poslovanja, ki jo je zaradi nevzdržnih razmer v zdravstvenem domu v začetku meseca zahtevala civilna iniciativa.

Zdravnici bosta samostojno delo začeli predvidoma septembra. Foto: Planet TV