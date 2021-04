Rekordno nizke temperature: v Retjah -25,8 stopinje Celzija

Po ohladitvi in snežni pošiljki bo hladno vreme prevladovalo še nekaj dni, predvsem bodo hladna jutra. Tako je danes in v četrtek možna pozeba.

Arso je včeraj izdal opozorilo pred pozebo za danes in jutri. Na mraziščih so bile danes zjutraj temperature zelo nizke. Najnižjo so izmerili v Retjah (Občina Loški Potok), kjer je bilo pred sedmo uro zjutraj -25,8 stopinje Celzija. Pod ničlo je tudi v Portorožu. Kot poroča portal Neurje.si, so temperature rekordno nizke za april.

Marsikje je bilo današnje jutro najhladnejše v zadnjih 70 letih, poroča Arso. Na Blokah so namerili -20,6 stopinj Celzija, kar je nov rekord za april. Dodajajo, da je v Ljubljani rekord preprečila megla oz. nizka oblačnost v drugem delu noči, vseeno pa je temperatura - 4,4 stopinj Celzija najhladnejše aprilsko jutro po letu 1956 (takrat -5,3 v mnogo manj pozidani okolici). Na vseh merilnih mestih to jutro pod ničlo, le v Kopru Markovcu najnižja temperatura 1,3 stopinj Celzija, so še zapisali.

⚠❄️⚠❄️⚠ Žal beležimo rekordno nizke temperature za april. Slovenijo je s tem prizadela ena najhujših pozeb do zdaj. V... Objavil/a Neurje.si dne Torek, 06. april 2021

Jutri sončno

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale kratkotrajne snežne plohe, lahko tudi zagrmi. Ponekod bo zapihal severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

Jutri bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bo predvsem v severnih, vzhodnih in osrednjih krajih občasno nekaj več oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do-2, v mraziščih Notranjske in Kočevske okoli -15, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija.

Mraz bo proti koncu tedna popuščal

V petek se bo predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, drugod bo delno jasno. Pihati bo začel jugozahodni veter. Mraz bo popuščal.

V soboto bo zmerno, na zahodu občasno in tudi pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Postopno bo topleje.