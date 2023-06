Reakcija ministra Hana na upad zaupanja nemških podjetij

Po raziskavi zbornice, v kateri je sodelovalo 68 nemških podjetij, je Slovenija v primerjavi z državami srednje in vzhodne Evrope na lestvici privlačnih poslovnih okolij nazadovala, predvsem zaradi davčne obremenitve in pomanjkanja delavcev.

Nemška podjetja po drugi strani pri slovenskem poslovnem okolju kot najbolj pozitivno izpostavljajo urejenost infrastrukture, zelo zadovoljna so tudi z visoko plačilno disciplino ter kakovostjo in razpoložljivostjo lokalnih dobaviteljev. Pogoje za raziskave in razvoj so podjetja ocenila kot zadovoljive oziroma dobre.

Gospodarski minister Matjaž Han je po objavi rezultatov ankete na srečanje povabil predstavnike AHK Slowenien-Slovensko-nemške gospodarske zbornice.

"Nemčija je naša ključna gospodarska partnerica, s katero nas veže veliko interesov. Okrepiti želimo svojo privlačnost in odzivnost, da podpremo tuje neposredne investicije nemških podjetij in izboljšamo položaj slovenskih razvojnih dobaviteljev v nemških industrijskih verigah," je poudaril in ob tem napovedal, da se bodo odslej srečevali vsake tri mesece.