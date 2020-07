Rdeč alarm po Sloveniji

Po močnejših nalivih in sunkih vetra v petek zvečer vremenoslovci občasne padavine za vzhodni del države napovedujejo tudi za danes zjutraj in dopoldne. Obilnejše padavine napovedujejo predvsem za območje med Posavjem in Goričkim. Za ta del države je za danes razglašena rdeča stopnja vremenske ogroženosti, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije.

Od sredine noči do jutra bodo zaradi bližine manjšega ciklonskega območja možne obilne padavine v vzhodni Sloveniji, in sicer na območju med Posavjem in Goričkim, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso). V najslabšem primeru lahko na omenjenem območju v 12 urah (od 23.00 do 11.00) pade od 60 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, poroča STA.

Oranžna stopnja vremenske ogroženosti je zaradi dežja in možnosti poplav razglašena za jugovzhod države, rumena stopnja vremenske ogroženosti pa zaradi možnosti močnih nalivov, vetra in udarov strel za osrednjo Slovenijo in jugozahod države.

Nedelja in ponedeljek sončna

V soboto dopoldne bo oblačno, občasno bo še deževalo na vzhodni polovici Slovenije. Na zahodu države bo delno jasno. Popoldne se bo delno zjasnilo. Ponekod bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, še napoveduje Arso.

V nedeljo in ponedeljek bo sončno, predvsem v gorskem svetu lahko popoldne ali zvečer nastane kakšna nevihta.