Pestra napoved: krajevna neurja, dolgotrajni nalivi in močni sunki vetra

Začetek vikenda torej prinaša spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Že v četrtek zvečer so del države sicer zajele nevihte z močnimi nalivi. Začelo se je na Gorenjskem, nato pa se je vremenska ujma počasi pomikala proti jugovzhodu. Iz uprave za zaščito in reševanje so opozorili na naraščanje hudournikov in meteornih voda, poroča STA.

"V petek in v noči na soboto bo ob nevihtah povečana možnost za pojav krajevnih neurij predvsem v obliki močnih in dolgotrajnih nalivov in močnih sunkov vetra," so zapisali na Arsu.

Plohe in nevihte bodo pogostejše tudi danes popoldne in zvečer. Ponekod se bodo nadaljevale v noči na soboto in v soboto dopoldne. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 21 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Sobota in nedelja sončna

Foto: Getty Images V soboto bo na zahodu države delno jasno, popoldne pa večinoma sončno. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo sončno, nekaj vročinskih neviht bo po napovedi Arsa v nedeljo popoldne in zvečer na severu države.

Pričakovati je, da bodo visoke temperature in pretežno sončen vikend številni izkoristili za obisk obale in turističnih krajev. Na spletni strani prometnoinformacijskega centra za državne ceste tako visoko gostoto prometa napovedujejo za celoten vikend, poroča STA.

Danes popoldne jo pričakujejo v smeri iz urbanih središč proti turističnim krajem, v soboto dopoldne pa prav tako ob začetku poletnih počitnic na Bavarskem v smeri od Avstrije proti Hrvaški. Promet bo izjemno gost tudi v nedeljo zvečer, ko se bodo kolone vozil vile iz turističnih krajev nazaj proti urbanim središčem.