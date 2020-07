Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj popoldne so državo zajele obilne padavine, najbolj je deževalo v osrednji in severni Sloveniji. Močne nevihte s sunki vetra in točo so povzročale številne težave po slovenskih občinah. Gasilci so zaradi meteornih voda črpali vodo iz objektov, odstranjevali podrta drevesa, v Prevaljah v občini Lukovica pa gasili požar na gospodarskem poslopju, ki ga je povzročila strela.

V Novem mestu so ob 19. uri izmerili sunek vetra pri 76 kilometrih na uro, v eni uri pa je padlo skoraj 37 litrov dežja.

V Idriji je pozno popoldne nastala močna nevihta z nalivom, ki jo je spremljala tudi toča, poroča portal Neurje.si

Požar v Prevaljah

Po podatkih Centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje je neurje največ težav povzročilo v občinah Cerknica, Domžale, Laško, Ljubljana, Logatec, Lukovica, Mežica, Prevalje, Slovenj Gradec in Vrhnika.

S črpanjem vode iz objektov, odstranjevanjem podrtih dreves in gašenjem požara v naselju Prevalje so se ukvarjali gasilci dveh poklicnih enot in 17 prostovoljnih društev, poroča STA.

Po poročanju portala domzalec.si je požar v Prevaljah kljub hitri intervenciji gasilcev uničil večji del strehe in zgornje nadstropje gospodarskega poslopja. Kot je dejal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Prevoje Gašper Bergant, ki je do prihoda domžalskih poklicnih gasilcev vodil intervencijo, je bil ogenj ob njihovem prihodu že popolnoma razvit in je zajel približno polovico strehe. Gasilcem je uspelo pred ognjem rešiti bližnjo stanovanjsko hišo, s pomočjo domačinov pa tudi živino iz hleva.