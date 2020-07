Pozor: zvečer močnejše nevihte z nalivi in točo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldan in proti večeru pa se bodo začele pojavljati nevihte. Le ob morju bo sončno. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Že včeraj so ponekod nastale močne nevihte. Pri kraju Krnica je nastala močna supercelična nevihta, poroča portal Neurje.si. Ob silovitem nalivu je bila v Krnici tudi toča.

Jutri bo dopoldne razmeroma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija.

Tudi petek bo nestanoviten

V petek bo vreme še nestanovitno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. V soboto bo sončno z nekaj jutranje megle po nižinah.