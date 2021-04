Raziskovalci IJS z odmevnima člankoma v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

slovensko znanje v revijah nature in science

IJS je v zadnjih desetih letih v revijah Nature in Science zabeležil objavo 11 člankov, kar je v povprečju enega na leto, zato je objava dveh člankov v razmaku dveh dni izreden uspeh.

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so danes predstavili prav poseben dogodek. Z razmakom le dveh dni je namreč prišlo do objave dveh odmevnih člankov njihovih raziskovalcev v revijah Nature in Science, ki sodita med najbolj prestižne mednarodne znanstvene revije.

IJS je v zadnjih desetih letih v revijah Nature in Science zabeležil objavo 11 člankov, kar je v povprečju enega na leto, zato je objava dveh člankov v razmaku dveh dni izreden uspeh, so po pisanju STA današnji spletni novinarski konferenci o teh dosežkih sporočili iz instituta.

Presenetljivo odkritje Cvelbarja in sodelavcev

Uroš Cvelbar s sodelavci v reviji Nature po navedbah IJS poroča o presenetljivem odkritju, da je mogoče nestabilnosti v tekočinah odpraviti z razelektritvijo toka plina oz. uporabo plazme, Dušan Turk s sodelavci pa v reviji Science predstavlja študijo, ki vzbuja upanje v boju proti virusu SARS-CoV-2.

Objavi sta po pojasnilih IJS že deležni velike pozornosti svetovne javnosti. Članek o plazmi v reviji Nature je prebralo že več kot 1300 raziskovalcev, omenjajo ga v blogih in na spletnih družbenih omrežjih. Zaradi aktualnosti teme pa je članek v Science še bolj odmeven, dodajajo.

Po pisanju STA je Cvelbar, vodja Odseka za plinsko elektroniko, skupaj s sodelavci iz Koreje v reviji Nature objavil članek z naslovom Stabilisation of liquid instabilities by ionised gas jet - Stabilizacija tekočinskih nestabilnosti z ioniziranim curkom plina. Nahaja se na tej povezavi. Uroš Cvelbar s sodelavci v reviji Nature po navedbah IJS poroča o presenetljivem odkritju, da je mogoče nestabilnosti v tekočinah odpraviti z razelektritvijo toka plina oz. uporabo plazme. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ugotovitve raziskave bi po navedbah IJS lahko pomagale izboljšati številne industrijske procese, ki vključujejo curke plinov, kot so npr. postopki pri izdelavi jekla, reaktivni pogonski sistemi, reaktivne črpalke itd. Z uporabo tega koncepta bo možno tako kontrolirati nekatere procese v tekočinah, ki izhajajo iz nestabilnosti in so nezaželeni.

Učinkovine, ki bi lahko lajšale potek bolezni covid-19

Po poročanju STA je Turk medtem skupaj s sodelavci Odseka za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo IJS ter tujimi kolegi v reviji Science objavil članek z naslovom X-ray screening identifies active site and allosteric inhibitors of SARS-CoV-2 main protease - Presejalni test z rentgensko difrakcijo na kristalih glavne proteaze razkril zaviralce virusa SARS-CoV-2. Nahaja se na tej povezavi.

Njihovo delo se je osredotočalo na področje razvoja zdravil oziroma učinkovin, ki bi lahko olajšale potek bolezni covid-19 oziroma pozdravile obolele. Članek po navedbah IJS vzbuja upanje, da smo stopili velik korak bližje k zdravilu za covid-19.