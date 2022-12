Talibani izvedli prvo javno usmrtitev po prevzemu oblasti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Afganistanski vrhovni vodja Hibatula Ahundzada je novembra zaukazal polno izvajanje islamskega prava v državi, kar vključuje javne usmrtitve, kamenjanja, bičanja in amputacije udov tatov. Foto: Guliverimage

Afganistanec, obsojen zaradi umora, je bil danes javno usmrčen v mestu Farah na zahodu Afganistana, so sporočile talibanske oblasti. Gre za prvo uradno potrjeno tovrstno usmrtitev v državi, odkar so se talibani avgusta lani vrnili na oblast, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vrhovno sodišče je dobilo navodilo, naj na javnem zborovanju rojakov izvrši odredbo o usmrtitvi," je v izjavi dejal talibanski tiskovni predstavnik Zabihulah Mudžahid, pri čemer se je skliceval na načelo oko za oko v islamskem pravu.

Vrhovni vodja novembra zaukazal polno izvajanje islamskega prava v državi

Od takrat so že izvedli več javnih bičanj, današnja javna usmrtitev v Farahu, glavnem mestu istoimenske province na zahodu države, pa je bila prva, ki so jo talibani uradno priznali in oznanili.