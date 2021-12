Prizori, ki smo jih vajeni iz nakupovalnih središč in ne iz visokogorja #video

11. december je že 18 let mednarodni dan gora. Letos poteka v duhu trajnostnega turizma v gorah. Število pohodnikov se je predvsem v času pandemije covid-19 močno povečalo. V gore naj bi redno hodilo več kot 300 tisoč Slovencev. Pa je je takšna množičnost dobra? So gore pripravljene na tako obleganje?

Prizori, ki smo jih vajeni iz nakupovalnih središč in ne z najvišje gore sveta. Letošnjo pomlad se je na Mount Everest povzpelo rekordno število plezalcev. K takšnemu trendu je veliko prispevala tudi epidemija.

"Kredita, ki smo ga vzeli od narave, ne vračamo pravočasno"

Veliko obiskovalec gora jih na podvig ni pripravljenih, prav tako se ne zavedajo krhkosti gorskega sveta. "Na vsak način je pozitivno, da danes v gore hodi več ljudi, ampak je tudi to malo modno. Po eni strani pa so gore občutljiv, krhek naravni prostor, ki ni vedno pripravljen na množični obisk. Posledice so že vidne," pojasni podpredsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.

Ob tem spomni na prometne obremenitve, zagate na parkiriščih, odpadke. "S tem prometom pa tudi večamo ogljični odtis, kar ni dobro. Narava pritiske človeka sicer popravlja, dodaja, a vprašanje je, do kdaj. Kredit, ki smo ga vzeli od narave zelo uporabljamo, a ga ne vračamo pravočasno. To je problem, zato se sprašujemo, ali so gore pripravljene na množični obisk," pove Šolar in ob tem opozori kako pomembno je, da gore obiščemo ustrezno opremljeni in pripravljeni ter s tem poskrbimo za svojo varnost.