Priprli osumljene prejemanja podkupnine za tehnične preglede

Policija sumi, da je osem tehničnih preglednikov pri enem od ponudnikov pregledov prejemalo podkupnino v zameno za to, da so potrdili tehnično brezhibnost vozil, ki niso ustrezala merilom. Tako naj bi vozilom potrjevali brezhibnost zgolj na podlagi listin, ne na podlagi dejanskega pregleda, so policisti pojasnili v četrtek.

Višina podkupnine je segla vse do 1.200 evrov, odvisno od vrste vozila in napak na njem. Potrjevali pa so tudi vozila z resnimi tehničnimi pomanjkljivostmi. Tako na primer na nekaterih tovornih in osebnih vozilih niso delovale zavore, na drugih so bili okvarjeni krmilni mehanizmi ali pa ugotovljene različne okvare na podvozju vozila.

Po neuradnih informacijah naj bi šlo za podjetje Avto-mat iz Škofljice. V podjetju za STA zadeve niso hoteli komentirati.