Primorski policist je v prostem času lovil pobeglega tatu

Rop se je zgodil 28. avgusta popoldne, so sporočili s Policijske uprave Koper. "Mimo policista je v trgovino vstopil moški, ki je imel prek glave kapuco. Po približno dveh minutah je policist zaslišal vpitje prodajalke na moškega, naj vrne, kar je ukradel, ta pa je z vrečko stekel po parkirišču. Policist je stekel za njim, ga dohitel in mu ukazal, naj se ustavi, česar pa pobegli ni upošteval. Policist je zatem poklical kolege v službi in skupaj s koprskimi policisti mu je 45-letnega osumljenca uspelo prijeti v centru mesta," so opisali akcijo.

Pojasnili so še, da je imel tat pri sebi vrečko s šestimi kosi pršuta. Zaradi tega bodo proti njemu vložili kazensko ovadbo za kaznivo dejanje tatvine.