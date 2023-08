Na sejmu Agra policist otroku rešil življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policist je pokazal veliko poguma in požrtvovalnosti.

Policist je pokazal veliko poguma in požrtvovalnosti. Foto: PU Murska Sobota

V ponedeljek okrog 12.30 je v bližino stojnice Policijske uprave Murska Sobota na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejem Agra 2023 v Gornji Radgoni pritekel občan in zaprosil za pomoč. Povedal je, da otrok ne diha in ne vedo, kaj mu je.

Policist Dejan Kranjec iz Policijske postaje Lendava, ki je bil na sejmu službeno, je takoj stekel do otroka, ki se je dušil in postajal moder. Otroka je dvignil, ga poteptal po hrbtu, da je piškot odstranil iz žrela, in otrok je zadihal. Predan je bil v oskrbo ekipi nujne medicinske pomoči.

V omenjenem dogodku je policist uspešno posredoval in rešil življenje otroku ter s tem pokazal veliko poguma in požrtvovalnosti.