V hudi prometni nesreči v Kranju umrla motorist in njegov sopotnik

Voznik osebnega avtomobila je vozil iz smeri Kranja proti Britofu in pri zavijanju levo na dovozno pot izsilil prednost vozniku motornega kolesa, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Voznik motornega kolesa in njegov sopotnik sta zaradi hudih poškodb na kraju umrla. Voznik avtomobila je bil poškodovan.

Na kraju so pomagali zdravstveno osebje in gasilci, prišla sta tudi preiskovalna sodnica in državni tožilec. Policisti so opravili ogled in zbirajo obvestila o vseh okoliščinah prometne nesreče ter za voznika avtomobila vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.