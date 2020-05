Priljubljenemu župniku se obeta premestitev v drugo župnijo

"Povsem se prepuščam odločitvam nadrejenih. Dokler ni uradnih potrditev, ni nikoli 100-odstotno in vedno so mogoče spremembe. Dela je povsod dovolj," govorice o premestitvi v drugo župnijo komentira bohinjski župnik Martin Golob.

Bohinjskemu župniku Martinu Golobu se po neuradnih informacijah obeta premestitev v drugo župnijo. A tudi če se bo to zgodilo, obljublja, da bo ostal aktiven na družbenih omrežjih in s svojim optimizmom še naprej navduševal celotno Slovenijo.

Mlad in energičen Martin Golob je malce drugačen dušni pastir, saj samega sebe pogosto snema in tudi objavi na družbenih omrežjih. S svojimi sledilci rad deli priprave na mašo, kuharske nasvete, vožnje z motorjem in drugo. V času epidemije novega koronavirusa pa je začel tudi redno maševati v živo prek spleta in s tem številnim vernikom omogočil spremljanje svetih maš.

Enaintridesetletni Golob, ki skrbi za dva tisoč faranov župnije Srednja vas pri Bohinju, uradnih informacij o morebitni premestitvi v drugo župnijo še nima. Tudi iz ljubljanske nadškofije so nam sporočili, da premestitve duhovnikov do 1. avgusta, ko ti služenje Cerkvi nadaljujejo v novi župniji, ne komentirajo.

"Informacije, ki krožijo v javnosti, so neuradne. Ni nujno, da bodo končne odločitve tudi takšne," so odgovorili in dodali, da so premeščeni duhovniki običajno o končnih odločitvah škofa z dekreti seznanjeni sredi junija.

V nadškofiji so nam potrdili, da se trenutno res pripravljajo vsakoletne premestitve duhovnikov. A ker se ne prestavlja samo en duhovnik, temveč večja skupina, so stvari med sabo zelo prepletene. Poudarjajo, da je za končno odločitev zato potrebnega več časa. Ob tem pojasnjujejo, da so vsi duhovniki na razpolago škofom, da jih razporedijo na nova delovna mesta, kjer jih bolj potrebujejo.

Za vsakim koncem pride nov začetek

Da je ob odločitvi za duhovniški poklic obljubil pokorščino in poslušnost nadrejenim, je poudaril tudi Golob. "Premestitve duhovnikov so nekaj normalnega in običajnega. Takšen način delovanja sem sprejel in sem tudi pripravljen na spremembe. Že ko sem prišel v Bohinj, sem vedel, da to ne bo za vedno moj dom. Zagotovo pa nobeno slovo ni vedno lahko, a za vsakim koncem pride nov začetek," pravi Golob in dodaja, da je zelo povezan s krajem in ljudmi. A to je bil tudi na prejšnjih postojankah, saj ne gre za njegovo morebitno prvo premestitev.

Služboval je namreč že v župnijah Zagorje ob Savi, na Vrhniki, Dolu pri Ljubljani in v Stari Loki pri Škofji Loki. V Bohinju je res najdlje, saj teče že peto leto, ne dvomi pa, da ne bo lepo tudi drugod. "Povsem se prepuščam odločitvam nadrejenih. Dokler ni uradnih potrditev, ni nikoli 100-odstotno in vedno so mogoče spremembe. Dela je povsod dovolj," se pošali.

Špekulacije so človeška šibkost

Razlogi za premestitve niso nikoli javno objavljeni, saj gre za dogovor med duhovnikom in škofom. To pa v javnosti pogosto sproža različne špekulacije o določenih premestitvah, nekateri v njih vidijo celo teorije zarote. V nadškofiji pojasnjujejo, da nekaterih primerov zaradi osebnih razlogov ne morejo komunicirati z javnostjo, zato vzrokov za premestitev ne komentirajo za nobenega duhovnika.

A špekulacije so po Golobovem mnenju sestavni del našega življenja. "To je človeška šibkost, da vedno pomislimo na negativne stvari," opozarja.

Golob napoveduje, da bo kljub morebitni selitvi v novo župnijo ostal aktiven na družbenih omrežjih. "Še naprej bom ustvarjal za svojo dušo in telo," še sklene optimistično.