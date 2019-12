Pri Laškem še vedno trepetajo pred velikim plazom #video

V Stopcah pri Laškem še vedno grozi 10 hektarjev velik plaz. Glede na to, da se še vedno premika, za prihodnje dni pa je napovedano deževno vreme, ki ga je Arso obarval z rumenim opozorilom, je krajane upravičeno strah. V vasi je 28 krajanov, ki so od plazu oddaljeni vsega 100 metrov.

Plaz večjih razsežnosti, ki se je sprožil novembra, je prizadel več kot sedem tisoč kvadratnih metrov gozda. Škoda postaja vse večja, tako kot vse večje postajajo tudi številne razpoke.

Podirajo se drevesa, guba se teren

"Našli smo strah zbujajočo razpoko. Jama je globoka tri metre," je pojasnil Martin Hrastnik, ki svojega razočaranja ne skriva. Pomoč so mu obljubili že pred 14 dnevi, a se pri njem ni oglasil še nihče. "Strah me je, saj je jama zdaj napeta," je še dejal.

Plaz je uničil več kot tri hektarje gozdnih in travnih površin Janka Vodiška. Tolaži ga vsaj dejstvo, da na domačih objektih večjih razpok ne opaža. "Kar zadeva gozd ali travnik, se stvar zelo hitro spreminja. Podirajo se drevesa, guba se teren, vse potiska dol," je stanje pojasnil Vodišek.

Z laške občine so sicer sporočili, da izvajajo popis škode ter da geolog redno spremlja aktivnosti oziroma spremembe na plazu. V teku sta tudi izvedba naročila za vse geološke raziskave območja in geodetski posnetek prizadetega območja, naredili pa so tudi nov vodohran in cevovod do naselja.

Sanacija plazu, ki je po dosedanjih ocenah povzročil za več kot dva milijona evrov škode, naj bi trajala več kot leto dni, domačini pa se bojijo, da se bo v tem času plaz še bolj približal hišam, v primeru najslabšega scenarija bi jih morali ljudje tudi zapustiti.